Trevee Plasma USD (PLUSD) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Trevee Plasma USD untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak PLUSD yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli PLUSD

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Trevee Plasma USD % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Trevee Plasma USD Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Trevee Plasma USD (PLUSD) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Trevee Plasma USD berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.99219 pada tahun 2025. Trevee Plasma USD (PLUSD) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Trevee Plasma USD berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 1.0417 pada tahun 2026. Trevee Plasma USD (PLUSD) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan PLUSD yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 1.0938 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Trevee Plasma USD (PLUSD) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan PLUSD yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 1.1485 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Trevee Plasma USD (PLUSD) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran PLUSD pada tahun 2029 ialah $ 1.2060 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Trevee Plasma USD (PLUSD) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran PLUSD pada tahun 2030 ialah $ 1.2663 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Trevee Plasma USD (PLUSD) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Trevee Plasma USD berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 2.0626. Trevee Plasma USD (PLUSD) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Trevee Plasma USD berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 3.3599. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.99219 0.00%

2026 $ 1.0417 5.00%

2027 $ 1.0938 10.25%

2028 $ 1.1485 15.76%

2029 $ 1.2060 21.55%

2030 $ 1.2663 27.63%

2031 $ 1.3296 34.01%

2032 $ 1.3961 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 1.4659 47.75%

2034 $ 1.5392 55.13%

2035 $ 1.6161 62.89%

2036 $ 1.6969 71.03%

2037 $ 1.7818 79.59%

2038 $ 1.8709 88.56%

2039 $ 1.9644 97.99%

2040 $ 2.0626 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Trevee Plasma USD Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 0.99219 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 0.992325 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 0.993141 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 0.996267 0.41% Ramalan HargaTrevee Plasma USD (PLUSD) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk PLUSD pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $0.99219 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaTrevee Plasma USD (PLUSD) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi PLUSD, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.992325 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaTrevee Plasma USD (PLUSD) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi PLUSD, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.993141 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaTrevee Plasma USD (PLUSD)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk PLUSD ialah $0.996267 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Trevee Plasma USD Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 39.43M$ 39.43M $ 39.43M Bekalan Peredaran 39.74M 39.74M 39.74M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini PLUSD ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, PLUSD mempunyai bekalan edaran sebanyak 39.74M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 39.43M. Lihat Harga Langsung PLUSD

Trevee Plasma USD Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Trevee Plasma USD, harga semasa Trevee Plasma USD ialah 0.99219USD. Bekalan edaran Trevee Plasma USD(PLUSD) ialah 39.74M PLUSD , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $39,430,058 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.68% $ 0.006724 $ 0.997072 $ 0.98544

7 Hari -0.50% $ -0.005023 $ 1.0077 $ 0.835987

30 Hari 0.00% $ 0 $ 1.0077 $ 0.835987 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Trevee Plasma USD telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.006724 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.68% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Trevee Plasma USD didagangkan pada paras tertinggi $1.0077 dan paras terendah $0.835987 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.50% . Trend terkini ini mempamerkan potensi PLUSD untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Trevee Plasma USD telah mengalami perubahan sebanyak 0.00% , mencerminkan kira-kira $0 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa PLUSD berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Trevee Plasma USD (PLUSD) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Trevee Plasma USD ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan PLUSD berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Trevee Plasma USD untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi PLUSD, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Trevee Plasma USD. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan PLUSD. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum PLUSD untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Trevee Plasma USD.

Mengapa Ramalan Harga PLUSD Penting?

PLUSD Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahPLUSD berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,PLUSD akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga PLUSD pada bulan depan? Menurut Trevee Plasma USD (PLUSD) alat ramalan harga, harga PLUSD yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 PLUSD pada tahun 2026? Harga 1Trevee Plasma USD (PLUSD) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, PLUSD akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga PLUSD pada tahun 2027? Trevee Plasma USD (PLUSD) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 PLUSD menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga PLUSD pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Trevee Plasma USD (PLUSD) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga PLUSD pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Trevee Plasma USD (PLUSD) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 PLUSD pada tahun 2030? Harga 1Trevee Plasma USD (PLUSD) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, PLUSD akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga PLUSD untuk 2040? Trevee Plasma USD (PLUSD) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 PLUSD menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang