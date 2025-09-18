Bursa MEXC / Ramalan Harga Kripto / TWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA) /

TWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga TWIN Asset Token iNVDA Short untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak INVDA yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga TWIN Asset Token iNVDA Short % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan TWIN Asset Token iNVDA Short Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) TWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, TWIN Asset Token iNVDA Short berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 77.06 pada tahun 2025. TWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, TWIN Asset Token iNVDA Short berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 80.9130 pada tahun 2026. TWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan INVDA yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 84.9586 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. TWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan INVDA yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 89.2065 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. TWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran INVDA pada tahun 2029 ialah $ 93.6669 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. TWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran INVDA pada tahun 2030 ialah $ 98.3502 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. TWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga TWIN Asset Token iNVDA Short berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 160.2022. TWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga TWIN Asset Token iNVDA Short berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 260.9525. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 77.06 0.00%

2026 $ 80.9130 5.00%

2027 $ 84.9586 10.25%

2028 $ 89.2065 15.76%

2029 $ 93.6669 21.55%

2030 $ 98.3502 27.63%

2031 $ 103.2677 34.01%

2032 $ 108.4311 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 113.8527 47.75%

2034 $ 119.5453 55.13%

2035 $ 125.5226 62.89%

2036 $ 131.7987 71.03%

2037 $ 138.3886 79.59%

2038 $ 145.3081 88.56%

2039 $ 152.5735 97.99%

2040 $ 160.2022 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga TWIN Asset Token iNVDA Short Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 77.06 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 77.0705 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 77.1338 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 77.3766 0.41% Ramalan HargaTWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk INVDA pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $77.06 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaTWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi INVDA, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $77.0705 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaTWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi INVDA, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $77.1338 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaTWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk INVDA ialah $77.3766 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga TWIN Asset Token iNVDA Short Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 13.04K$ 13.04K $ 13.04K Bekalan Peredaran 169.27 169.27 169.27 Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini INVDA ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, INVDA mempunyai bekalan edaran sebanyak 169.27 dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 13.04K. Lihat Harga Langsung INVDA

TWIN Asset Token iNVDA Short Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung TWIN Asset Token iNVDA Short, harga semasa TWIN Asset Token iNVDA Short ialah 77.06USD. Bekalan edaran TWIN Asset Token iNVDA Short(INVDA) ialah 169.27 INVDA , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $13,043.98 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.00% $ 0 $ 0 $ 0

7 Hari 0.00% $ 0 $ 76.5812 $ 76.5812

30 Hari -1.30% $ -1.0073 $ 76.5812 $ 76.5812 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, TWIN Asset Token iNVDA Short telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.00% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, TWIN Asset Token iNVDA Short didagangkan pada paras tertinggi $76.5812 dan paras terendah $76.5812 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.00% . Trend terkini ini mempamerkan potensi INVDA untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, TWIN Asset Token iNVDA Short telah mengalami perubahan sebanyak -1.30% , mencerminkan kira-kira $-1.0073 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa INVDA berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga TWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA) Berfungsi? Modul Ramalan Harga TWIN Asset Token iNVDA Short ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan INVDA berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap TWIN Asset Token iNVDA Short untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi INVDA, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga TWIN Asset Token iNVDA Short. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan INVDA. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum INVDA untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan TWIN Asset Token iNVDA Short.

Mengapa Ramalan Harga INVDA Penting?

INVDA Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahINVDA berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,INVDA akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga INVDA pada bulan depan? Menurut TWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA) alat ramalan harga, harga INVDA yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 INVDA pada tahun 2026? Harga 1TWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, INVDA akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga INVDA pada tahun 2027? TWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 INVDA menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga INVDA pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, TWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga INVDA pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, TWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 INVDA pada tahun 2030? Harga 1TWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, INVDA akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga INVDA untuk 2040? TWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 INVDA menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang