Umbra (UMBRA) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Umbra untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak UMBRA yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli UMBRA

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Umbra % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Umbra Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Umbra (UMBRA) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Umbra berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.878953 pada tahun 2025. Umbra (UMBRA) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Umbra berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.922900 pada tahun 2026. Umbra (UMBRA) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan UMBRA yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.969045 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Umbra (UMBRA) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan UMBRA yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 1.0174 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Umbra (UMBRA) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran UMBRA pada tahun 2029 ialah $ 1.0683 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Umbra (UMBRA) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran UMBRA pada tahun 2030 ialah $ 1.1217 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Umbra (UMBRA) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Umbra berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 1.8272. Umbra (UMBRA) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Umbra berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 2.9764. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.878953 0.00%

2026 $ 0.922900 5.00%

2027 $ 0.969045 10.25%

2028 $ 1.0174 15.76%

2029 $ 1.0683 21.55%

2030 $ 1.1217 27.63%

2031 $ 1.1778 34.01%

2032 $ 1.2367 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 1.2986 47.75%

2034 $ 1.3635 55.13%

2035 $ 1.4317 62.89%

2036 $ 1.5033 71.03%

2037 $ 1.5784 79.59%

2038 $ 1.6573 88.56%

2039 $ 1.7402 97.99%

2040 $ 1.8272 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Umbra Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 0.878953 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 0.879073 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 0.879795 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 0.882565 0.41% Ramalan HargaUmbra (UMBRA) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk UMBRA pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $0.878953 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaUmbra (UMBRA) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi UMBRA, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.879073 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaUmbra (UMBRA) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi UMBRA, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.879795 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaUmbra (UMBRA)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk UMBRA ialah $0.882565 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Umbra Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 8.79M$ 8.79M $ 8.79M Bekalan Peredaran 10.00M 10.00M 10.00M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini UMBRA ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, UMBRA mempunyai bekalan edaran sebanyak 10.00M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 8.79M. Lihat Harga Langsung UMBRA

Umbra Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Umbra, harga semasa Umbra ialah 0.878953USD. Bekalan edaran Umbra(UMBRA) ialah 10.00M UMBRA , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $8,789,748 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 2.61% $ 0.022364 $ 0.888856 $ 0.826354

7 Hari 56.15% $ 0.493545 $ 1.0224 $ 0.497958

30 Hari -9.24% $ -0.081294 $ 1.0224 $ 0.497958 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Umbra telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.022364 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 2.61% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Umbra didagangkan pada paras tertinggi $1.0224 dan paras terendah $0.497958 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 56.15% . Trend terkini ini mempamerkan potensi UMBRA untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Umbra telah mengalami perubahan sebanyak -9.24% , mencerminkan kira-kira $-0.081294 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa UMBRA berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Umbra (UMBRA) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Umbra ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan UMBRA berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Umbra untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi UMBRA, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Umbra. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan UMBRA. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum UMBRA untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Umbra.

Mengapa Ramalan Harga UMBRA Penting?

UMBRA Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahUMBRA berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,UMBRA akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga UMBRA pada bulan depan? Menurut Umbra (UMBRA) alat ramalan harga, harga UMBRA yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 UMBRA pada tahun 2026? Harga 1Umbra (UMBRA) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, UMBRA akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga UMBRA pada tahun 2027? Umbra (UMBRA) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 UMBRA menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga UMBRA pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Umbra (UMBRA) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga UMBRA pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Umbra (UMBRA) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 UMBRA pada tahun 2030? Harga 1Umbra (UMBRA) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, UMBRA akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga UMBRA untuk 2040? Umbra (UMBRA) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 UMBRA menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang