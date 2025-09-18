Unagi Token (UNA) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Unagi Token untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak UNA yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli UNA

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Unagi Token % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Unagi Token Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Unagi Token (UNA) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Unagi Token berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.056058 pada tahun 2025. Unagi Token (UNA) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Unagi Token berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.058860 pada tahun 2026. Unagi Token (UNA) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan UNA yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.061803 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Unagi Token (UNA) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan UNA yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.064894 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Unagi Token (UNA) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran UNA pada tahun 2029 ialah $ 0.068138 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Unagi Token (UNA) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran UNA pada tahun 2030 ialah $ 0.071545 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Unagi Token (UNA) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Unagi Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.116540. Unagi Token (UNA) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Unagi Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.189832. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.056058 0.00%

2026 $ 0.058860 5.00%

2027 $ 0.061803 10.25%

2028 $ 0.064894 15.76%

2029 $ 0.068138 21.55%

2030 $ 0.071545 27.63%

2031 $ 0.075123 34.01%

2032 $ 0.078879 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.082823 47.75%

2034 $ 0.086964 55.13%

2035 $ 0.091312 62.89%

2036 $ 0.095878 71.03%

2037 $ 0.100672 79.59%

2038 $ 0.105705 88.56%

2039 $ 0.110991 97.99%

2040 $ 0.116540 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Unagi Token Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.056058 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.056065 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.056111 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.056288 0.41% Ramalan HargaUnagi Token (UNA) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk UNA pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.056058 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaUnagi Token (UNA) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi UNA, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.056065 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaUnagi Token (UNA) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi UNA, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.056111 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaUnagi Token (UNA)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk UNA ialah $0.056288 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Unagi Token Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 36.42M$ 36.42M $ 36.42M Bekalan Peredaran 650.62M 650.62M 650.62M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini UNA ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, UNA mempunyai bekalan edaran sebanyak 650.62M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 36.42M. Lihat Harga Langsung UNA

Unagi Token Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Unagi Token, harga semasa Unagi Token ialah 0.056058USD. Bekalan edaran Unagi Token(UNA) ialah 650.62M UNA , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $36,420,016 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 9.75% $ 0.004982 $ 0.056085 $ 0.047949

7 Hari 99.62% $ 0.055846 $ 0.056058 $ 0.028389

30 Hari 90.29% $ 0.050613 $ 0.056058 $ 0.028389 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Unagi Token telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.004982 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 9.75% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Unagi Token didagangkan pada paras tertinggi $0.056058 dan paras terendah $0.028389 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 99.62% . Trend terkini ini mempamerkan potensi UNA untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Unagi Token telah mengalami perubahan sebanyak 90.29% , mencerminkan kira-kira $0.050613 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa UNA berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Unagi Token (UNA) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Unagi Token ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan UNA berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Unagi Token untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi UNA, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Unagi Token. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan UNA. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum UNA untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Unagi Token.

Mengapa Ramalan Harga UNA Penting?

UNA Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahUNA berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,UNA akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga UNA pada bulan depan? Menurut Unagi Token (UNA) alat ramalan harga, harga UNA yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 UNA pada tahun 2026? Harga 1Unagi Token (UNA) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, UNA akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga UNA pada tahun 2027? Unagi Token (UNA) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 UNA menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga UNA pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Unagi Token (UNA) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga UNA pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Unagi Token (UNA) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 UNA pada tahun 2030? Harga 1Unagi Token (UNA) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, UNA akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga UNA untuk 2040? Unagi Token (UNA) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 UNA menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang