UniLend Finance (UFT) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga UniLend Finance untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak UFT yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli UFT

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga UniLend Finance % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan UniLend Finance Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) UniLend Finance (UFT) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, UniLend Finance berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.003810 pada tahun 2025. UniLend Finance (UFT) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, UniLend Finance berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.004001 pada tahun 2026. UniLend Finance (UFT) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan UFT yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.004201 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. UniLend Finance (UFT) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan UFT yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.004411 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. UniLend Finance (UFT) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran UFT pada tahun 2029 ialah $ 0.004632 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. UniLend Finance (UFT) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran UFT pada tahun 2030 ialah $ 0.004863 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. UniLend Finance (UFT) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga UniLend Finance berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.007922. UniLend Finance (UFT) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga UniLend Finance berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.012905. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.003810 0.00%

2026 $ 0.004001 5.00%

2027 $ 0.004201 10.25%

2028 $ 0.004411 15.76%

2029 $ 0.004632 21.55%

2030 $ 0.004863 27.63%

2031 $ 0.005106 34.01%

2032 $ 0.005362 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.005630 47.75%

2034 $ 0.005911 55.13%

2035 $ 0.006207 62.89%

2036 $ 0.006517 71.03%

2037 $ 0.006843 79.59%

2038 $ 0.007186 88.56%

2039 $ 0.007545 97.99%

2040 $ 0.007922 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga UniLend Finance Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 0.003810 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 0.003811 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 0.003814 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 0.003826 0.41% Ramalan HargaUniLend Finance (UFT) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk UFT pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $0.003810 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaUniLend Finance (UFT) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi UFT, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.003811 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaUniLend Finance (UFT) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi UFT, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.003814 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaUniLend Finance (UFT)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk UFT ialah $0.003826 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga UniLend Finance Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 381.09K$ 381.09K $ 381.09K Bekalan Peredaran 100.00M 100.00M 100.00M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini UFT ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, UFT mempunyai bekalan edaran sebanyak 100.00M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 381.09K. Lihat Harga Langsung UFT

UniLend Finance Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung UniLend Finance, harga semasa UniLend Finance ialah 0.003810USD. Bekalan edaran UniLend Finance(UFT) ialah 100.00M UFT , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $381,092 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.93% $ 0 $ 0.003817 $ 0.003730

7 Hari 8.68% $ 0.000330 $ 0.004208 $ 0.002999

30 Hari 5.13% $ 0.000195 $ 0.004208 $ 0.002999 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, UniLend Finance telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.93% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, UniLend Finance didagangkan pada paras tertinggi $0.004208 dan paras terendah $0.002999 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 8.68% . Trend terkini ini mempamerkan potensi UFT untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, UniLend Finance telah mengalami perubahan sebanyak 5.13% , mencerminkan kira-kira $0.000195 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa UFT berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga UniLend Finance (UFT) Berfungsi? Modul Ramalan Harga UniLend Finance ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan UFT berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap UniLend Finance untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi UFT, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga UniLend Finance. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan UFT. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum UFT untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan UniLend Finance.

Mengapa Ramalan Harga UFT Penting?

UFT Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahUFT berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,UFT akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga UFT pada bulan depan? Menurut UniLend Finance (UFT) alat ramalan harga, harga UFT yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 UFT pada tahun 2026? Harga 1UniLend Finance (UFT) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, UFT akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga UFT pada tahun 2027? UniLend Finance (UFT) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 UFT menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga UFT pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, UniLend Finance (UFT) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga UFT pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, UniLend Finance (UFT) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 UFT pada tahun 2030? Harga 1UniLend Finance (UFT) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, UFT akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga UFT untuk 2040? UniLend Finance (UFT) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 UFT menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang