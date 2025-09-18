Unique Network (UNQ) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Unique Network untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak UNQ yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Unique Network % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Unique Network Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Unique Network (UNQ) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Unique Network berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.005065 pada tahun 2025. Unique Network (UNQ) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Unique Network berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.005319 pada tahun 2026. Unique Network (UNQ) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan UNQ yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.005585 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Unique Network (UNQ) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan UNQ yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.005864 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Unique Network (UNQ) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran UNQ pada tahun 2029 ialah $ 0.006157 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Unique Network (UNQ) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran UNQ pada tahun 2030 ialah $ 0.006465 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Unique Network (UNQ) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Unique Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.010531. Unique Network (UNQ) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Unique Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.017154. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.005065 0.00%

2026 $ 0.005319 5.00%

2027 $ 0.005585 10.25%

2028 $ 0.005864 15.76%

2029 $ 0.006157 21.55%

2030 $ 0.006465 27.63%

2031 $ 0.006788 34.01%

2032 $ 0.007128 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.007484 47.75%

2034 $ 0.007858 55.13%

2035 $ 0.008251 62.89%

2036 $ 0.008664 71.03%

2037 $ 0.009097 79.59%

2038 $ 0.009552 88.56%

2039 $ 0.010029 97.99%

2040 $ 0.010531 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Unique Network Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.005065 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.005066 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.005070 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.005086 0.41% Ramalan HargaUnique Network (UNQ) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk UNQ pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.005065 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaUnique Network (UNQ) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi UNQ, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.005066 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaUnique Network (UNQ) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi UNQ, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.005070 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaUnique Network (UNQ)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk UNQ ialah $0.005086 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Unique Network Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 976.36K$ 976.36K $ 976.36K Bekalan Peredaran 192.73M 192.73M 192.73M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini UNQ ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, UNQ mempunyai bekalan edaran sebanyak 192.73M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 976.36K. Lihat Harga Langsung UNQ

Unique Network Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Unique Network, harga semasa Unique Network ialah 0.005065USD. Bekalan edaran Unique Network(UNQ) ialah 192.73M UNQ , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $976,359 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 5.03% $ 0.000242 $ 0.005069 $ 0.004783

7 Hari -5.32% $ -0.000269 $ 0.007875 $ 0.004767

30 Hari -35.61% $ -0.001804 $ 0.007875 $ 0.004767 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Unique Network telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000242 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 5.03% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Unique Network didagangkan pada paras tertinggi $0.007875 dan paras terendah $0.004767 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -5.32% . Trend terkini ini mempamerkan potensi UNQ untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Unique Network telah mengalami perubahan sebanyak -35.61% , mencerminkan kira-kira $-0.001804 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa UNQ berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Unique Network (UNQ) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Unique Network ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan UNQ berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Unique Network untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi UNQ, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Unique Network. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan UNQ. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum UNQ untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Unique Network.

Mengapa Ramalan Harga UNQ Penting?

UNQ Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahUNQ berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,UNQ akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga UNQ pada bulan depan? Menurut Unique Network (UNQ) alat ramalan harga, harga UNQ yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 UNQ pada tahun 2026? Harga 1Unique Network (UNQ) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, UNQ akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga UNQ pada tahun 2027? Unique Network (UNQ) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 UNQ menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga UNQ pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Unique Network (UNQ) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga UNQ pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Unique Network (UNQ) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 UNQ pada tahun 2030? Harga 1Unique Network (UNQ) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, UNQ akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga UNQ untuk 2040? Unique Network (UNQ) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 UNQ menjelang tahun 2040.