Unit Plasma (UXPL) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Unit Plasma untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak UXPL yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Unit Plasma % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Unit Plasma Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Unit Plasma (UXPL) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Unit Plasma berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.320206 pada tahun 2025. Unit Plasma (UXPL) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Unit Plasma berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.336216 pada tahun 2026. Unit Plasma (UXPL) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan UXPL yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.353027 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Unit Plasma (UXPL) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan UXPL yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.370678 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Unit Plasma (UXPL) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran UXPL pada tahun 2029 ialah $ 0.389212 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Unit Plasma (UXPL) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran UXPL pada tahun 2030 ialah $ 0.408673 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Unit Plasma (UXPL) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Unit Plasma berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.665685. Unit Plasma (UXPL) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Unit Plasma berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 1.0843. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.320206 0.00%

2026 $ 0.336216 5.00%

2027 $ 0.353027 10.25%

2028 $ 0.370678 15.76%

2029 $ 0.389212 21.55%

2030 $ 0.408673 27.63%

2031 $ 0.429106 34.01%

2032 $ 0.450561 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.473090 47.75%

2034 $ 0.496744 55.13%

2035 $ 0.521581 62.89%

2036 $ 0.547660 71.03%

2037 $ 0.575043 79.59%

2038 $ 0.603796 88.56%

2039 $ 0.633985 97.99%

2040 $ 0.665685 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Unit Plasma Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 0.320206 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 0.320249 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 0.320513 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 0.321521 0.41% Ramalan HargaUnit Plasma (UXPL) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk UXPL pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $0.320206 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaUnit Plasma (UXPL) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi UXPL, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.320249 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaUnit Plasma (UXPL) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi UXPL, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.320513 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaUnit Plasma (UXPL)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk UXPL ialah $0.321521 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Unit Plasma Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 115.31M$ 115.31M $ 115.31M Bekalan Peredaran 360.06M 360.06M 360.06M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini UXPL ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, UXPL mempunyai bekalan edaran sebanyak 360.06M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 115.31M. Lihat Harga Langsung UXPL

Unit Plasma Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Unit Plasma, harga semasa Unit Plasma ialah 0.320206USD. Bekalan edaran Unit Plasma(UXPL) ialah 360.06M UXPL , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $115,310,405 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 8.81% $ 0.025923 $ 0.329694 $ 0.274536

7 Hari 22.24% $ 0.071200 $ 0.489716 $ 0.234864

30 Hari -31.24% $ -0.100047 $ 0.489716 $ 0.234864 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Unit Plasma telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.025923 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 8.81% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Unit Plasma didagangkan pada paras tertinggi $0.489716 dan paras terendah $0.234864 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 22.24% . Trend terkini ini mempamerkan potensi UXPL untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Unit Plasma telah mengalami perubahan sebanyak -31.24% , mencerminkan kira-kira $-0.100047 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa UXPL berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Unit Plasma (UXPL) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Unit Plasma ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan UXPL berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Unit Plasma untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi UXPL, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Unit Plasma. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan UXPL. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum UXPL untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Unit Plasma.

Mengapa Ramalan Harga UXPL Penting?

UXPL Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahUXPL berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,UXPL akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga UXPL pada bulan depan? Menurut Unit Plasma (UXPL) alat ramalan harga, harga UXPL yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 UXPL pada tahun 2026? Harga 1Unit Plasma (UXPL) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, UXPL akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga UXPL pada tahun 2027? Unit Plasma (UXPL) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 UXPL menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga UXPL pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Unit Plasma (UXPL) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga UXPL pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Unit Plasma (UXPL) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 UXPL pada tahun 2030? Harga 1Unit Plasma (UXPL) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, UXPL akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga UXPL untuk 2040? Unit Plasma (UXPL) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 UXPL menjelang tahun 2040.