Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Unit Pump % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Unit Pump Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Unit Pump (UPUMP) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Unit Pump berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.004392 pada tahun 2025. Unit Pump (UPUMP) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Unit Pump berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.004612 pada tahun 2026. Unit Pump (UPUMP) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan UPUMP yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.004843 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Unit Pump (UPUMP) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan UPUMP yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.005085 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Unit Pump (UPUMP) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran UPUMP pada tahun 2029 ialah $ 0.005339 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Unit Pump (UPUMP) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran UPUMP pada tahun 2030 ialah $ 0.005606 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Unit Pump (UPUMP) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Unit Pump berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.009132. Unit Pump (UPUMP) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Unit Pump berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.014876. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.004392 0.00%

2026 $ 0.004612 5.00%

2027 $ 0.004843 10.25%

2028 $ 0.005085 15.76%

2029 $ 0.005339 21.55%

2030 $ 0.005606 27.63%

2031 $ 0.005886 34.01%

2032 $ 0.006181 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.006490 47.75%

2034 $ 0.006814 55.13%

2035 $ 0.007155 62.89%

2036 $ 0.007513 71.03%

2037 $ 0.007889 79.59%

2038 $ 0.008283 88.56%

2039 $ 0.008697 97.99%

2040 $ 0.009132 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Unit Pump Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 0.004392 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 0.004393 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 0.004397 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 0.004410 0.41% Ramalan HargaUnit Pump (UPUMP) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk UPUMP pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $0.004392 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaUnit Pump (UPUMP) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi UPUMP, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.004393 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaUnit Pump (UPUMP) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi UPUMP, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.004397 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaUnit Pump (UPUMP)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk UPUMP ialah $0.004410 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Unit Pump Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 140.14M$ 140.14M $ 140.14M Bekalan Peredaran 31.90B 31.90B 31.90B Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini UPUMP ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, UPUMP mempunyai bekalan edaran sebanyak 31.90B dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 140.14M. Lihat Harga Langsung UPUMP

Unit Pump Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Unit Pump, harga semasa Unit Pump ialah 0.004392USD. Bekalan edaran Unit Pump(UPUMP) ialah 31.90B UPUMP , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $140,143,784 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 18.80% $ 0.000695 $ 0.004452 $ 0.003689

7 Hari 4.44% $ 0.000195 $ 0.004325 $ 0.003559

30 Hari 10.12% $ 0.000444 $ 0.004325 $ 0.003559 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Unit Pump telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000695 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 18.80% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Unit Pump didagangkan pada paras tertinggi $0.004325 dan paras terendah $0.003559 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 4.44% . Trend terkini ini mempamerkan potensi UPUMP untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Unit Pump telah mengalami perubahan sebanyak 10.12% , mencerminkan kira-kira $0.000444 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa UPUMP berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Unit Pump (UPUMP) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Unit Pump ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan UPUMP berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Unit Pump untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi UPUMP, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Unit Pump. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan UPUMP. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum UPUMP untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Unit Pump.

Mengapa Ramalan Harga UPUMP Penting?

UPUMP Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahUPUMP berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,UPUMP akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga UPUMP pada bulan depan? Menurut Unit Pump (UPUMP) alat ramalan harga, harga UPUMP yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 UPUMP pada tahun 2026? Harga 1Unit Pump (UPUMP) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, UPUMP akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga UPUMP pada tahun 2027? Unit Pump (UPUMP) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 UPUMP menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga UPUMP pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Unit Pump (UPUMP) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga UPUMP pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Unit Pump (UPUMP) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 UPUMP pada tahun 2030? Harga 1Unit Pump (UPUMP) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, UPUMP akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga UPUMP untuk 2040? Unit Pump (UPUMP) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 UPUMP menjelang tahun 2040.