US Nerite Dollar (USND) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga US Nerite Dollar untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak USND yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga US Nerite Dollar % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan US Nerite Dollar Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) US Nerite Dollar (USND) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, US Nerite Dollar berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.98649 pada tahun 2025. US Nerite Dollar (USND) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, US Nerite Dollar berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 1.0358 pada tahun 2026. US Nerite Dollar (USND) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan USND yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 1.0876 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. US Nerite Dollar (USND) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan USND yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 1.1419 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. US Nerite Dollar (USND) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran USND pada tahun 2029 ialah $ 1.1990 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. US Nerite Dollar (USND) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran USND pada tahun 2030 ialah $ 1.2590 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. US Nerite Dollar (USND) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga US Nerite Dollar berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 2.0508. US Nerite Dollar (USND) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga US Nerite Dollar berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 3.3406. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.98649 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 0.986625 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 0.987435 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 0.990544 0.41% Ramalan HargaUS Nerite Dollar (USND) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk USND pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $0.98649 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaUS Nerite Dollar (USND) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi USND, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.986625 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaUS Nerite Dollar (USND) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi USND, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.987435 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaUS Nerite Dollar (USND)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk USND ialah $0.990544 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga US Nerite Dollar Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 2.18M$ 2.18M $ 2.18M Bekalan Peredaran 2.21M 2.21M 2.21M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini USND ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, USND mempunyai bekalan edaran sebanyak 2.21M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 2.18M.

US Nerite Dollar Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung US Nerite Dollar, harga semasa US Nerite Dollar ialah 0.98649USD. Bekalan edaran US Nerite Dollar(USND) ialah 2.21M USND , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $2,180,240 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.85% $ -0.008458 $ 1.015 $ 0.985165

7 Hari -0.41% $ -0.004133 $ 1.0154 $ 0.935421

30 Hari 0.15% $ 0.001491 $ 1.0154 $ 0.935421 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, US Nerite Dollar telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $-0.008458 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -0.85% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, US Nerite Dollar didagangkan pada paras tertinggi $1.0154 dan paras terendah $0.935421 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.41% . Trend terkini ini mempamerkan potensi USND untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, US Nerite Dollar telah mengalami perubahan sebanyak 0.15% , mencerminkan kira-kira $0.001491 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa USND berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga US Nerite Dollar (USND) Berfungsi? Modul Ramalan Harga US Nerite Dollar ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan USND berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap US Nerite Dollar untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi USND, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga US Nerite Dollar. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan USND. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum USND untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan US Nerite Dollar.

Mengapa Ramalan Harga USND Penting?

USND Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

