Dapatkan ramalan harga Useless Blockchain untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak USB yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Useless Blockchain % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Useless Blockchain Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Useless Blockchain (USB) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Useless Blockchain berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000015 pada tahun 2025. Useless Blockchain (USB) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Useless Blockchain berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000016 pada tahun 2026. Useless Blockchain (USB) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan USB yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.000016 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Useless Blockchain (USB) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan USB yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.000017 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Useless Blockchain (USB) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran USB pada tahun 2029 ialah $ 0.000018 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Useless Blockchain (USB) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran USB pada tahun 2030 ialah $ 0.000019 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Useless Blockchain (USB) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Useless Blockchain berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000031. Useless Blockchain (USB) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Useless Blockchain berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000051. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.000015 0.00%

2026 $ 0.000016 5.00%

2027 $ 0.000016 10.25%

2028 $ 0.000017 15.76%

2029 $ 0.000018 21.55%

2030 $ 0.000019 27.63%

2031 $ 0.000020 34.01%

2032 $ 0.000021 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.000022 47.75%

2034 $ 0.000023 55.13%

2035 $ 0.000024 62.89%

2036 $ 0.000026 71.03%

2037 $ 0.000027 79.59%

2038 $ 0.000028 88.56%

2039 $ 0.000030 97.99%

2040 $ 0.000031 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Useless Blockchain Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.000015 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.000015 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.000015 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.000015 0.41% Ramalan HargaUseless Blockchain (USB) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk USB pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.000015 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaUseless Blockchain (USB) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi USB, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.000015 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaUseless Blockchain (USB) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi USB, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.000015 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaUseless Blockchain (USB)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk USB ialah $0.000015 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Useless Blockchain Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 15.27K$ 15.27K $ 15.27K Bekalan Peredaran 999.64M 999.64M 999.64M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini USB ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, USB mempunyai bekalan edaran sebanyak 999.64M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 15.27K. Lihat Harga Langsung USB

Useless Blockchain Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Useless Blockchain, harga semasa Useless Blockchain ialah 0.000015USD. Bekalan edaran Useless Blockchain(USB) ialah 999.64M USB , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $15,270.31 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.00% $ 0 $ 0 $ 0

7 Hari 4.88% $ 0.000000 $ 0.000016 $ 0.000010

30 Hari 42.14% $ 0.000006 $ 0.000016 $ 0.000010 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Useless Blockchain telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.00% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Useless Blockchain didagangkan pada paras tertinggi $0.000016 dan paras terendah $0.000010 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 4.88% . Trend terkini ini mempamerkan potensi USB untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Useless Blockchain telah mengalami perubahan sebanyak 42.14% , mencerminkan kira-kira $0.000006 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa USB berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Useless Blockchain (USB) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Useless Blockchain ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan USB berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Useless Blockchain untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi USB, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Useless Blockchain. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan USB. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum USB untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Useless Blockchain.

Mengapa Ramalan Harga USB Penting?

USB Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahUSB berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,USB akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga USB pada bulan depan? Menurut Useless Blockchain (USB) alat ramalan harga, harga USB yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 USB pada tahun 2026? Harga 1Useless Blockchain (USB) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, USB akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga USB pada tahun 2027? Useless Blockchain (USB) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 USB menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga USB pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Useless Blockchain (USB) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga USB pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Useless Blockchain (USB) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 USB pada tahun 2030? Harga 1Useless Blockchain (USB) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, USB akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga USB untuk 2040? Useless Blockchain (USB) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 USB menjelang tahun 2040.