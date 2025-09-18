Usual USD (USD0) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Usual USD untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak USD0 yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Usual USD (USD0) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Usual USD berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.997724 pada tahun 2025. Usual USD (USD0) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Usual USD berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 1.0476 pada tahun 2026. Usual USD (USD0) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan USD0 yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 1.0999 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Usual USD (USD0) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan USD0 yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 1.1549 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Usual USD (USD0) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran USD0 pada tahun 2029 ialah $ 1.2127 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Usual USD (USD0) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran USD0 pada tahun 2030 ialah $ 1.2733 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Usual USD (USD0) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Usual USD berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 2.0741. Usual USD (USD0) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Usual USD berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 3.3786.

2026 $ 1.0476 5.00%

2027 $ 1.0999 10.25%

2028 $ 1.1549 15.76%

2029 $ 1.2127 21.55%

2030 $ 1.2733 27.63%

2031 $ 1.3370 34.01%

2032 $ 1.4038 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 1.4740 47.75%

2034 $ 1.5477 55.13%

2035 $ 1.6251 62.89%

2036 $ 1.7064 71.03%

2037 $ 1.7917 79.59%

2038 $ 1.8813 88.56%

2039 $ 1.9754 97.99%

2040 $ 2.0741 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Usual USD Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.997724 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.997860 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.998680 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 1.0018 0.41% Ramalan HargaUsual USD (USD0) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk USD0 pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.997724 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaUsual USD (USD0) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi USD0, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.997860 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaUsual USD (USD0) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi USD0, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.998680 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaUsual USD (USD0)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk USD0 ialah $1.0018 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Usual USD Semasa
Modal Pasaran $ 561.32M
Bekalan Peredaran 562.31M
USD0 mempunyai bekalan edaran sebanyak 562.31M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 561.32M.

Usual USD Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Usual USD, harga semasa Usual USD ialah 0.997724USD. Bekalan edaran Usual USD(USD0) ialah 562.31M USD0 , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $561,317,838 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.05% $ -0.000503 $ 0.999761 $ 0.99637

7 Hari -0.08% $ -0.000823 $ 0.999243 $ 0.997083

30 Hari -0.08% $ -0.000851 $ 0.999243 $ 0.997083 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Usual USD telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $-0.000503 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -0.05% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Usual USD didagangkan pada paras tertinggi $0.999243 dan paras terendah $0.997083 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.08% . Trend terkini ini mempamerkan potensi USD0 untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Usual USD telah mengalami perubahan sebanyak -0.08% , mencerminkan kira-kira $-0.000851 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa USD0 berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Usual USD (USD0) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Usual USD ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan USD0 berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Usual USD untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi USD0, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Usual USD. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan USD0. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum USD0 untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Usual USD.

Mengapa Ramalan Harga USD0 Penting?

USD0 Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ):
Mengapa Ramalan Harga USD0 Penting?
Ramalan harga kripto adalah penting untuk pembangunan strategi pelaburan, penilaian risiko, analisis pasaran, kepelbagaian portfolio, perancangan jangka panjang, persediaan psikologi, dan penglibatan komuniti.