Bursa MEXC / Ramalan Harga Kripto / Vasco da Gama Fan Token (VASCO) /

Vasco da Gama Fan Token (VASCO) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Vasco da Gama Fan Token untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak VASCO yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli VASCO

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Vasco da Gama Fan Token % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Vasco da Gama Fan Token Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Vasco da Gama Fan Token (VASCO) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Vasco da Gama Fan Token berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.044350 pada tahun 2025. Vasco da Gama Fan Token (VASCO) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Vasco da Gama Fan Token berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.046568 pada tahun 2026. Vasco da Gama Fan Token (VASCO) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan VASCO yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.048896 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Vasco da Gama Fan Token (VASCO) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan VASCO yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.051341 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Vasco da Gama Fan Token (VASCO) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran VASCO pada tahun 2029 ialah $ 0.053908 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Vasco da Gama Fan Token (VASCO) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran VASCO pada tahun 2030 ialah $ 0.056604 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Vasco da Gama Fan Token (VASCO) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Vasco da Gama Fan Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.092202. Vasco da Gama Fan Token (VASCO) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Vasco da Gama Fan Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.150188. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.044350 0.00%

2026 $ 0.046568 5.00%

2027 $ 0.048896 10.25%

2028 $ 0.051341 15.76%

2029 $ 0.053908 21.55%

2030 $ 0.056604 27.63%

2031 $ 0.059434 34.01%

2032 $ 0.062406 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.065526 47.75%

2034 $ 0.068802 55.13%

2035 $ 0.072243 62.89%

2036 $ 0.075855 71.03%

2037 $ 0.079647 79.59%

2038 $ 0.083630 88.56%

2039 $ 0.087811 97.99%

2040 $ 0.092202 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Vasco da Gama Fan Token Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.044350 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.044357 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.044393 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.044533 0.41% Ramalan HargaVasco da Gama Fan Token (VASCO) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk VASCO pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.044350 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaVasco da Gama Fan Token (VASCO) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi VASCO, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.044357 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaVasco da Gama Fan Token (VASCO) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi VASCO, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.044393 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaVasco da Gama Fan Token (VASCO)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk VASCO ialah $0.044533 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Vasco da Gama Fan Token Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 91.11K$ 91.11K $ 91.11K Bekalan Peredaran 2.05M 2.05M 2.05M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini VASCO ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, VASCO mempunyai bekalan edaran sebanyak 2.05M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 91.11K. Lihat Harga Langsung VASCO

Vasco da Gama Fan Token Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Vasco da Gama Fan Token, harga semasa Vasco da Gama Fan Token ialah 0.044350USD. Bekalan edaran Vasco da Gama Fan Token(VASCO) ialah 2.05M VASCO , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $91,106 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -1.89% $ -0.000855 $ 0.045264 $ 0.044294

7 Hari -34.30% $ -0.015213 $ 0.155069 $ 0.044350

30 Hari -71.52% $ -0.031722 $ 0.155069 $ 0.044350 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Vasco da Gama Fan Token telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $-0.000855 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -1.89% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Vasco da Gama Fan Token didagangkan pada paras tertinggi $0.155069 dan paras terendah $0.044350 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -34.30% . Trend terkini ini mempamerkan potensi VASCO untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Vasco da Gama Fan Token telah mengalami perubahan sebanyak -71.52% , mencerminkan kira-kira $-0.031722 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa VASCO berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Vasco da Gama Fan Token (VASCO) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Vasco da Gama Fan Token ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan VASCO berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Vasco da Gama Fan Token untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi VASCO, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Vasco da Gama Fan Token. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan VASCO. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum VASCO untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Vasco da Gama Fan Token.

Mengapa Ramalan Harga VASCO Penting?

VASCO Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahVASCO berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,VASCO akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga VASCO pada bulan depan? Menurut Vasco da Gama Fan Token (VASCO) alat ramalan harga, harga VASCO yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 VASCO pada tahun 2026? Harga 1Vasco da Gama Fan Token (VASCO) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, VASCO akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga VASCO pada tahun 2027? Vasco da Gama Fan Token (VASCO) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 VASCO menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga VASCO pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Vasco da Gama Fan Token (VASCO) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga VASCO pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Vasco da Gama Fan Token (VASCO) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 VASCO pada tahun 2030? Harga 1Vasco da Gama Fan Token (VASCO) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, VASCO akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga VASCO untuk 2040? Vasco da Gama Fan Token (VASCO) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 VASCO menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang