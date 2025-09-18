Vaultka (VKA) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Vaultka untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak VKA yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli VKA

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Vaultka % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Vaultka Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Vaultka (VKA) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Vaultka berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.006100 pada tahun 2025. Vaultka (VKA) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Vaultka berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.006405 pada tahun 2026. Vaultka (VKA) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan VKA yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.006725 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Vaultka (VKA) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan VKA yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.007061 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Vaultka (VKA) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran VKA pada tahun 2029 ialah $ 0.007414 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Vaultka (VKA) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran VKA pada tahun 2030 ialah $ 0.007785 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Vaultka (VKA) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Vaultka berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.012681. Vaultka (VKA) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Vaultka berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.020657. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.006100 0.00%

2026 $ 0.006405 5.00%

2027 $ 0.006725 10.25%

2028 $ 0.007061 15.76%

2029 $ 0.007414 21.55%

2030 $ 0.007785 27.63%

2031 $ 0.008174 34.01%

2032 $ 0.008583 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.009012 47.75%

2034 $ 0.009463 55.13%

2035 $ 0.009936 62.89%

2036 $ 0.010433 71.03%

2037 $ 0.010955 79.59%

2038 $ 0.011502 88.56%

2039 $ 0.012077 97.99%

2040 $ 0.012681 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Vaultka Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.006100 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.006100 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.006106 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.006125 0.41% Ramalan HargaVaultka (VKA) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk VKA pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.006100 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaVaultka (VKA) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi VKA, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.006100 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaVaultka (VKA) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi VKA, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.006106 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaVaultka (VKA)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk VKA ialah $0.006125 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Vaultka Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 245.34K$ 245.34K $ 245.34K Bekalan Peredaran 40.26M 40.26M 40.26M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini VKA ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, VKA mempunyai bekalan edaran sebanyak 40.26M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 245.34K. Lihat Harga Langsung VKA

Vaultka Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Vaultka, harga semasa Vaultka ialah 0.006100USD. Bekalan edaran Vaultka(VKA) ialah 40.26M VKA , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $245,344 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.68% $ 0 $ 0.006166 $ 0.005927

7 Hari -11.53% $ -0.000703 $ 0.007282 $ 0.005934

30 Hari -14.43% $ -0.000880 $ 0.007282 $ 0.005934 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Vaultka telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.68% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Vaultka didagangkan pada paras tertinggi $0.007282 dan paras terendah $0.005934 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -11.53% . Trend terkini ini mempamerkan potensi VKA untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Vaultka telah mengalami perubahan sebanyak -14.43% , mencerminkan kira-kira $-0.000880 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa VKA berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Vaultka (VKA) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Vaultka ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan VKA berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Vaultka untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi VKA, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Vaultka. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan VKA. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum VKA untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Vaultka.

Mengapa Ramalan Harga VKA Penting?

VKA Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahVKA berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,VKA akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga VKA pada bulan depan? Menurut Vaultka (VKA) alat ramalan harga, harga VKA yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 VKA pada tahun 2026? Harga 1Vaultka (VKA) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, VKA akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga VKA pada tahun 2027? Vaultka (VKA) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 VKA menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga VKA pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Vaultka (VKA) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga VKA pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Vaultka (VKA) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 VKA pada tahun 2030? Harga 1Vaultka (VKA) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, VKA akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga VKA untuk 2040? Vaultka (VKA) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 VKA menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang