Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Vector Finance % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Vector Finance Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Vector Finance (VTX) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Vector Finance berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.017306 pada tahun 2025. Vector Finance (VTX) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Vector Finance berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.018172 pada tahun 2026. Vector Finance (VTX) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan VTX yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.019080 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Vector Finance (VTX) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan VTX yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.020034 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Vector Finance (VTX) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran VTX pada tahun 2029 ialah $ 0.021036 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Vector Finance (VTX) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran VTX pada tahun 2030 ialah $ 0.022088 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Vector Finance (VTX) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Vector Finance berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.035979. Vector Finance (VTX) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Vector Finance berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.058607.

Statistik Harga Vector Finance Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 1.02M$ 1.02M $ 1.02M Bekalan Peredaran 59.21M 59.21M 59.21M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini VTX ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, VTX mempunyai bekalan edaran sebanyak 59.21M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 1.02M. Lihat Harga Langsung VTX

Vector Finance Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Vector Finance, harga semasa Vector Finance ialah 0.017306USD. Bekalan edaran Vector Finance(VTX) ialah 59.21M VTX , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $1,024,720 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 8.23% $ 0.001316 $ 0.017593 $ 0.015766

7 Hari 6.42% $ 0.001110 $ 0.022043 $ 0.010857

30 Hari 58.12% $ 0.010058 $ 0.022043 $ 0.010857 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Vector Finance telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.001316 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 8.23% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Vector Finance didagangkan pada paras tertinggi $0.022043 dan paras terendah $0.010857 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 6.42% . Trend terkini ini mempamerkan potensi VTX untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Vector Finance telah mengalami perubahan sebanyak 58.12% , mencerminkan kira-kira $0.010058 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa VTX berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Vector Finance (VTX) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Vector Finance ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan VTX berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Vector Finance untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi VTX, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Vector Finance. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan VTX. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum VTX untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Vector Finance.

Mengapa Ramalan Harga VTX Penting?

VTX Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahVTX berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,VTX akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga VTX pada bulan depan? Menurut Vector Finance (VTX) alat ramalan harga, harga VTX yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 VTX pada tahun 2026? Harga 1Vector Finance (VTX) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, VTX akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga VTX pada tahun 2027? Vector Finance (VTX) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 VTX menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga VTX pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Vector Finance (VTX) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga VTX pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Vector Finance (VTX) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 VTX pada tahun 2030? Harga 1Vector Finance (VTX) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, VTX akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga VTX untuk 2040? Vector Finance (VTX) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 VTX menjelang tahun 2040.