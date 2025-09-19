Vela Token (VELA) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Vela Token untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak VELA yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Vela Token % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Vela Token Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Vela Token (VELA) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Vela Token berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.002678 pada tahun 2025. Vela Token (VELA) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Vela Token berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.002812 pada tahun 2026. Vela Token (VELA) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan VELA yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.002952 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Vela Token (VELA) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan VELA yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.003100 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Vela Token (VELA) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran VELA pada tahun 2029 ialah $ 0.003255 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Vela Token (VELA) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran VELA pada tahun 2030 ialah $ 0.003418 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Vela Token (VELA) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Vela Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.005568. Vela Token (VELA) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Vela Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.009069. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.002678 0.00%

2026 $ 0.002812 5.00%

2027 $ 0.002952 10.25%

2028 $ 0.003100 15.76%

2029 $ 0.003255 21.55%

2030 $ 0.003418 27.63%

2031 $ 0.003589 34.01%

2032 $ 0.003768 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.003957 47.75%

2034 $ 0.004154 55.13%

2035 $ 0.004362 62.89%

2036 $ 0.004580 71.03%

2037 $ 0.004809 79.59%

2038 $ 0.005050 88.56%

2039 $ 0.005302 97.99%

2040 $ 0.005568 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Vela Token Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 19, 2025(Hari ini) $ 0.002678 0.00%

September 20, 2025(Esok) $ 0.002678 0.01%

September 26, 2025(Minggu ini) $ 0.002680 0.10%

October 19, 2025(30 Hari) $ 0.002689 0.41% Ramalan HargaVela Token (VELA) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk VELA pada September 19, 2025(Hari ini) , ialah $0.002678 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaVela Token (VELA) Esok Untuk September 20, 2025(Esok), ramalan harga bagi VELA, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.002678 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaVela Token (VELA) Minggu Ini Menjelang September 26, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi VELA, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.002680 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaVela Token (VELA)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk VELA ialah $0.002689 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Vela Token Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 45.03K$ 45.03K $ 45.03K Bekalan Peredaran 16.81M 16.81M 16.81M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini VELA ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, VELA mempunyai bekalan edaran sebanyak 16.81M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 45.03K.

Vela Token Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Vela Token, harga semasa Vela Token ialah 0.002678USD. Bekalan edaran Vela Token(VELA) ialah 16.81M VELA , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $45,033 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 2.07% $ 0 $ 0.002678 $ 0.002580

7 Hari 5.78% $ 0.000154 $ 0.002948 $ 0.001895

30 Hari 41.97% $ 0.001124 $ 0.002948 $ 0.001895 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Vela Token telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 2.07% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Vela Token didagangkan pada paras tertinggi $0.002948 dan paras terendah $0.001895 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 5.78% . Trend terkini ini mempamerkan potensi VELA untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Vela Token telah mengalami perubahan sebanyak 41.97% , mencerminkan kira-kira $0.001124 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa VELA berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Vela Token (VELA) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Vela Token ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan VELA berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Vela Token untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi VELA, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Vela Token. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan VELA. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum VELA untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Vela Token.

Mengapa Ramalan Harga VELA Penting?

VELA Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

