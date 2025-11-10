Ventuals vHYPE (VHYPE) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Ventuals vHYPE untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak VHYPE yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli VHYPE

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Ventuals vHYPE % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Ventuals vHYPE Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Ventuals vHYPE (VHYPE) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Ventuals vHYPE berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 42.26 pada tahun 2025. Ventuals vHYPE (VHYPE) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Ventuals vHYPE berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 44.373 pada tahun 2026. Ventuals vHYPE (VHYPE) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan VHYPE yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 46.5916 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Ventuals vHYPE (VHYPE) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan VHYPE yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 48.9212 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Ventuals vHYPE (VHYPE) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran VHYPE pada tahun 2029 ialah $ 51.3672 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Ventuals vHYPE (VHYPE) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran VHYPE pada tahun 2030 ialah $ 53.9356 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Ventuals vHYPE (VHYPE) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Ventuals vHYPE berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 87.8555. Ventuals vHYPE (VHYPE) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Ventuals vHYPE berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 143.1073. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 42.26 0.00%

2026 $ 44.373 5.00%

2027 $ 46.5916 10.25%

2028 $ 48.9212 15.76%

2029 $ 51.3672 21.55%

2030 $ 53.9356 27.63%

2031 $ 56.6324 34.01%

2032 $ 59.4640 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 62.4372 47.75%

2034 $ 65.5591 55.13%

2035 $ 68.8370 62.89%

2036 $ 72.2789 71.03%

2037 $ 75.8928 79.59%

2038 $ 79.6875 88.56%

2039 $ 83.6719 97.99%

2040 $ 87.8555 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Ventuals vHYPE Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 42.26 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 42.2657 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 42.3005 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 42.4336 0.41% Ramalan HargaVentuals vHYPE (VHYPE) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk VHYPE pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $42.26 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaVentuals vHYPE (VHYPE) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi VHYPE, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $42.2657 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaVentuals vHYPE (VHYPE) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi VHYPE, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $42.3005 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaVentuals vHYPE (VHYPE)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk VHYPE ialah $42.4336 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Ventuals vHYPE Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 71.38M$ 71.38M $ 71.38M Bekalan Peredaran 1.69M 1.69M 1.69M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini VHYPE ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, VHYPE mempunyai bekalan edaran sebanyak 1.69M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 71.38M. Lihat Harga Langsung VHYPE

Ventuals vHYPE Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Ventuals vHYPE, harga semasa Ventuals vHYPE ialah 42.26USD. Bekalan edaran Ventuals vHYPE(VHYPE) ialah 1.69M VHYPE , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $71,377,572 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 6.12% $ 2.44 $ 42.58 $ 39.34

7 Hari 0.06% $ 0.024700 $ 42.9115 $ 36.6753

30 Hari 0.00% $ 0 $ 42.9115 $ 36.6753 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Ventuals vHYPE telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $2.44 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 6.12% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Ventuals vHYPE didagangkan pada paras tertinggi $42.9115 dan paras terendah $36.6753 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.06% . Trend terkini ini mempamerkan potensi VHYPE untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Ventuals vHYPE telah mengalami perubahan sebanyak 0.00% , mencerminkan kira-kira $0 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa VHYPE berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Ventuals vHYPE (VHYPE) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Ventuals vHYPE ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan VHYPE berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Ventuals vHYPE untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi VHYPE, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Ventuals vHYPE. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan VHYPE. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum VHYPE untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Ventuals vHYPE.

Mengapa Ramalan Harga VHYPE Penting?

VHYPE Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahVHYPE berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,VHYPE akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga VHYPE pada bulan depan? Menurut Ventuals vHYPE (VHYPE) alat ramalan harga, harga VHYPE yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 VHYPE pada tahun 2026? Harga 1Ventuals vHYPE (VHYPE) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, VHYPE akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga VHYPE pada tahun 2027? Ventuals vHYPE (VHYPE) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 VHYPE menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga VHYPE pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Ventuals vHYPE (VHYPE) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga VHYPE pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Ventuals vHYPE (VHYPE) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 VHYPE pada tahun 2030? Harga 1Ventuals vHYPE (VHYPE) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, VHYPE akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga VHYPE untuk 2040? Ventuals vHYPE (VHYPE) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 VHYPE menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang