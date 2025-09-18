Verified USD (USDV) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Verified USD untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak USDV yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Verified USD % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Verified USD Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Verified USD (USDV) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Verified USD berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.100145 pada tahun 2025. Verified USD (USDV) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Verified USD berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.105152 pada tahun 2026. Verified USD (USDV) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan USDV yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.110409 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Verified USD (USDV) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan USDV yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.115930 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Verified USD (USDV) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran USDV pada tahun 2029 ialah $ 0.121726 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Verified USD (USDV) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran USDV pada tahun 2030 ialah $ 0.127813 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Verified USD (USDV) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Verified USD berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.208194. Verified USD (USDV) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Verified USD berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.339126. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.100145 0.00%

2026 $ 0.105152 5.00%

2027 $ 0.110409 10.25%

2028 $ 0.115930 15.76%

2029 $ 0.121726 21.55%

2030 $ 0.127813 27.63%

2031 $ 0.134203 34.01%

2032 $ 0.140914 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.147959 47.75%

2034 $ 0.155357 55.13%

2035 $ 0.163125 62.89%

2036 $ 0.171281 71.03%

2037 $ 0.179846 79.59%

2038 $ 0.188838 88.56%

2039 $ 0.198280 97.99%

2040 $ 0.208194 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Verified USD Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.100145 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.100158 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.100241 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.100556 0.41% Ramalan HargaVerified USD (USDV) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk USDV pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.100145 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaVerified USD (USDV) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi USDV, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.100158 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaVerified USD (USDV) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi USDV, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.100241 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaVerified USD (USDV)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk USDV ialah $0.100556 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Verified USD Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 60.65K$ 60.65K $ 60.65K Bekalan Peredaran 605.57K 605.57K 605.57K Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini USDV ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, USDV mempunyai bekalan edaran sebanyak 605.57K dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 60.65K. Lihat Harga Langsung USDV

Verified USD Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Verified USD, harga semasa Verified USD ialah 0.100145USD. Bekalan edaran Verified USD(USDV) ialah 605.57K USDV , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $60,645 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.00% $ 0 $ 0 $ 0

7 Hari 0.10% $ 0.000096 $ 0.101745 $ 0.050250

30 Hari -65.45% $ -0.065547 $ 0.101745 $ 0.050250 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Verified USD telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.00% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Verified USD didagangkan pada paras tertinggi $0.101745 dan paras terendah $0.050250 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.10% . Trend terkini ini mempamerkan potensi USDV untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Verified USD telah mengalami perubahan sebanyak -65.45% , mencerminkan kira-kira $-0.065547 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa USDV berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Verified USD (USDV) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Verified USD ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan USDV berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Verified USD untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi USDV, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Verified USD. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan USDV. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum USDV untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Verified USD.

Mengapa Ramalan Harga USDV Penting?

USDV Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahUSDV berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,USDV akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga USDV pada bulan depan? Menurut Verified USD (USDV) alat ramalan harga, harga USDV yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 USDV pada tahun 2026? Harga 1Verified USD (USDV) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, USDV akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga USDV pada tahun 2027? Verified USD (USDV) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 USDV menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga USDV pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Verified USD (USDV) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga USDV pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Verified USD (USDV) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 USDV pada tahun 2030? Harga 1Verified USD (USDV) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, USDV akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga USDV untuk 2040? Verified USD (USDV) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 USDV menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang