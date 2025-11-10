VERRA DNA (VDNA) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga VERRA DNA untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak VDNA yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli VDNA

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga VERRA DNA % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan VERRA DNA Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) VERRA DNA (VDNA) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, VERRA DNA berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000197 pada tahun 2025. VERRA DNA (VDNA) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, VERRA DNA berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000207 pada tahun 2026. VERRA DNA (VDNA) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan VDNA yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.000217 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. VERRA DNA (VDNA) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan VDNA yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.000228 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. VERRA DNA (VDNA) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran VDNA pada tahun 2029 ialah $ 0.000240 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. VERRA DNA (VDNA) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran VDNA pada tahun 2030 ialah $ 0.000252 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. VERRA DNA (VDNA) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga VERRA DNA berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000410. VERRA DNA (VDNA) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga VERRA DNA berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000669. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.000197 0.00%

2026 $ 0.000207 5.00%

2027 $ 0.000217 10.25%

2028 $ 0.000228 15.76%

2029 $ 0.000240 21.55%

2030 $ 0.000252 27.63%

2031 $ 0.000264 34.01%

2032 $ 0.000277 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.000291 47.75%

2034 $ 0.000306 55.13%

2035 $ 0.000321 62.89%

2036 $ 0.000337 71.03%

2037 $ 0.000354 79.59%

2038 $ 0.000372 88.56%

2039 $ 0.000391 97.99%

2040 $ 0.000410 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga VERRA DNA Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 0.000197 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 0.000197 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 0.000197 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 0.000198 0.41% Ramalan HargaVERRA DNA (VDNA) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk VDNA pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $0.000197 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaVERRA DNA (VDNA) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi VDNA, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.000197 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaVERRA DNA (VDNA) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi VDNA, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.000197 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaVERRA DNA (VDNA)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk VDNA ialah $0.000198 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga VERRA DNA Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 194.61K$ 194.61K $ 194.61K Bekalan Peredaran 989.98M 989.98M 989.98M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini VDNA ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, VDNA mempunyai bekalan edaran sebanyak 989.98M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 194.61K. Lihat Harga Langsung VDNA

VERRA DNA Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung VERRA DNA, harga semasa VERRA DNA ialah 0.000197USD. Bekalan edaran VERRA DNA(VDNA) ialah 989.98M VDNA , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $194,610 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 7.67% $ 0 $ 0.000199 $ 0.000182

7 Hari -18.44% $ -0.000036 $ 0.000610 $ 0.000177

30 Hari -68.13% $ -0.000134 $ 0.000610 $ 0.000177 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, VERRA DNA telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 7.67% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, VERRA DNA didagangkan pada paras tertinggi $0.000610 dan paras terendah $0.000177 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -18.44% . Trend terkini ini mempamerkan potensi VDNA untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, VERRA DNA telah mengalami perubahan sebanyak -68.13% , mencerminkan kira-kira $-0.000134 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa VDNA berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga VERRA DNA (VDNA) Berfungsi? Modul Ramalan Harga VERRA DNA ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan VDNA berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap VERRA DNA untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi VDNA, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga VERRA DNA. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan VDNA. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum VDNA untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan VERRA DNA.

Mengapa Ramalan Harga VDNA Penting?

VDNA Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahVDNA berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,VDNA akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga VDNA pada bulan depan? Menurut VERRA DNA (VDNA) alat ramalan harga, harga VDNA yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 VDNA pada tahun 2026? Harga 1VERRA DNA (VDNA) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, VDNA akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga VDNA pada tahun 2027? VERRA DNA (VDNA) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 VDNA menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga VDNA pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, VERRA DNA (VDNA) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga VDNA pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, VERRA DNA (VDNA) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 VDNA pada tahun 2030? Harga 1VERRA DNA (VDNA) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, VDNA akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga VDNA untuk 2040? VERRA DNA (VDNA) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 VDNA menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang