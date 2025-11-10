Verse World (VERSE) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Verse World untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak VERSE yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Verse World % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Verse World Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Verse World (VERSE) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Verse World berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.107197 pada tahun 2025. Verse World (VERSE) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Verse World berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.112556 pada tahun 2026. Verse World (VERSE) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan VERSE yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.118184 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Verse World (VERSE) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan VERSE yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.124093 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Verse World (VERSE) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran VERSE pada tahun 2029 ialah $ 0.130298 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Verse World (VERSE) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran VERSE pada tahun 2030 ialah $ 0.136813 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Verse World (VERSE) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Verse World berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.222854. Verse World (VERSE) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Verse World berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.363007. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.107197 0.00%

2026 $ 0.112556 5.00%

2027 $ 0.118184 10.25%

2028 $ 0.124093 15.76%

2029 $ 0.130298 21.55%

2030 $ 0.136813 27.63%

2031 $ 0.143654 34.01%

2032 $ 0.150836 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.158378 47.75%

2034 $ 0.166297 55.13%

2035 $ 0.174612 62.89%

2036 $ 0.183343 71.03%

2037 $ 0.192510 79.59%

2038 $ 0.202135 88.56%

2039 $ 0.212242 97.99%

2040 $ 0.222854 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Verse World Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 0.107197 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 0.107211 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 0.107299 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 0.107637 0.41% Ramalan HargaVerse World (VERSE) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk VERSE pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $0.107197 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaVerse World (VERSE) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi VERSE, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.107211 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaVerse World (VERSE) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi VERSE, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.107299 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaVerse World (VERSE)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk VERSE ialah $0.107637 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Verse World Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 10.69M$ 10.69M $ 10.69M Bekalan Peredaran 100.00M 100.00M 100.00M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini VERSE ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, VERSE mempunyai bekalan edaran sebanyak 100.00M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 10.69M. Lihat Harga Langsung VERSE

Verse World Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Verse World, harga semasa Verse World ialah 0.107197USD. Bekalan edaran Verse World(VERSE) ialah 100.00M VERSE , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $10,686,392 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 5.86% $ 0.005930 $ 0.107484 $ 0.100155

7 Hari -6.36% $ -0.006826 $ 0.123296 $ 0.092619

30 Hari -12.99% $ -0.013926 $ 0.123296 $ 0.092619 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Verse World telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.005930 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 5.86% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Verse World didagangkan pada paras tertinggi $0.123296 dan paras terendah $0.092619 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -6.36% . Trend terkini ini mempamerkan potensi VERSE untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Verse World telah mengalami perubahan sebanyak -12.99% , mencerminkan kira-kira $-0.013926 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa VERSE berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Verse World (VERSE) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Verse World ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan VERSE berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Verse World untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi VERSE, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Verse World. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan VERSE. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum VERSE untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Verse World.

Mengapa Ramalan Harga VERSE Penting?

VERSE Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahVERSE berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,VERSE akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga VERSE pada bulan depan? Menurut Verse World (VERSE) alat ramalan harga, harga VERSE yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 VERSE pada tahun 2026? Harga 1Verse World (VERSE) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, VERSE akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga VERSE pada tahun 2027? Verse World (VERSE) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 VERSE menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga VERSE pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Verse World (VERSE) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga VERSE pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Verse World (VERSE) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 VERSE pada tahun 2030? Harga 1Verse World (VERSE) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, VERSE akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga VERSE untuk 2040? Verse World (VERSE) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 VERSE menjelang tahun 2040.