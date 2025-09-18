Vesta Finance (VSTA) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Vesta Finance untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak VSTA yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Vesta Finance % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Vesta Finance Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Vesta Finance (VSTA) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Vesta Finance berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.051732 pada tahun 2025. Vesta Finance (VSTA) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Vesta Finance berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.054318 pada tahun 2026. Vesta Finance (VSTA) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan VSTA yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.057034 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Vesta Finance (VSTA) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan VSTA yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.059886 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Vesta Finance (VSTA) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran VSTA pada tahun 2029 ialah $ 0.062880 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Vesta Finance (VSTA) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran VSTA pada tahun 2030 ialah $ 0.066024 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Vesta Finance (VSTA) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Vesta Finance berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.107547. Vesta Finance (VSTA) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Vesta Finance berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.175182. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.051732 0.00%

2026 $ 0.054318 5.00%

2027 $ 0.057034 10.25%

2028 $ 0.059886 15.76%

2029 $ 0.062880 21.55%

2030 $ 0.066024 27.63%

2031 $ 0.069325 34.01%

2032 $ 0.072792 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.076431 47.75%

2034 $ 0.080253 55.13%

2035 $ 0.084265 62.89%

2036 $ 0.088479 71.03%

2037 $ 0.092903 79.59%

2038 $ 0.097548 88.56%

2039 $ 0.102425 97.99%

2040 $ 0.107547 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Vesta Finance Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.051732 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.051739 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.051781 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.051944 0.41% Ramalan HargaVesta Finance (VSTA) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk VSTA pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.051732 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaVesta Finance (VSTA) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi VSTA, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.051739 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaVesta Finance (VSTA) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi VSTA, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.051781 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaVesta Finance (VSTA)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk VSTA ialah $0.051944 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Vesta Finance Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 1.16M$ 1.16M $ 1.16M Bekalan Peredaran 22.44M 22.44M 22.44M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini VSTA ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, VSTA mempunyai bekalan edaran sebanyak 22.44M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 1.16M. Lihat Harga Langsung VSTA

Vesta Finance Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Vesta Finance, harga semasa Vesta Finance ialah 0.051732USD. Bekalan edaran Vesta Finance(VSTA) ialah 22.44M VSTA , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $1,158,317 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.78% $ 0.000402 $ 0.052625 $ 0.050733

7 Hari 3.15% $ 0.001628 $ 0.053958 $ 0.048945

30 Hari 5.83% $ 0.003016 $ 0.053958 $ 0.048945 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Vesta Finance telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000402 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.78% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Vesta Finance didagangkan pada paras tertinggi $0.053958 dan paras terendah $0.048945 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 3.15% . Trend terkini ini mempamerkan potensi VSTA untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Vesta Finance telah mengalami perubahan sebanyak 5.83% , mencerminkan kira-kira $0.003016 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa VSTA berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Vesta Finance (VSTA) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Vesta Finance ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan VSTA berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Vesta Finance untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi VSTA, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Vesta Finance. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan VSTA. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum VSTA untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Vesta Finance.

Mengapa Ramalan Harga VSTA Penting?

VSTA Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahVSTA berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,VSTA akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga VSTA pada bulan depan? Menurut Vesta Finance (VSTA) alat ramalan harga, harga VSTA yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 VSTA pada tahun 2026? Harga 1Vesta Finance (VSTA) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, VSTA akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga VSTA pada tahun 2027? Vesta Finance (VSTA) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 VSTA menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga VSTA pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Vesta Finance (VSTA) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga VSTA pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Vesta Finance (VSTA) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 VSTA pada tahun 2030? Harga 1Vesta Finance (VSTA) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, VSTA akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga VSTA untuk 2040? Vesta Finance (VSTA) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 VSTA menjelang tahun 2040.