Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Wakehacker by Virtuals % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna.

2026 $ 0.000448 5.00%

2027 $ 0.000470 10.25%

2028 $ 0.000494 15.76%

2029 $ 0.000519 21.55%

2030 $ 0.000545 27.63%

2031 $ 0.000572 34.01%

2032 $ 0.000601 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.000631 47.75%

2034 $ 0.000662 55.13%

2035 $ 0.000695 62.89%

2036 $ 0.000730 71.03%

2037 $ 0.000767 79.59%

2038 $ 0.000805 88.56%

2039 $ 0.000845 97.99%

2040 $ 0.000888 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Wakehacker by Virtuals Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 0.000427 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 0.000427 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 0.000427 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 0.000428 0.41% Ramalan HargaWakehacker by Virtuals (WAKEAI) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk WAKEAI pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $0.000427 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaWakehacker by Virtuals (WAKEAI) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi WAKEAI, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.000427 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaWakehacker by Virtuals (WAKEAI) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi WAKEAI, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.000427 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaWakehacker by Virtuals (WAKEAI)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk WAKEAI ialah $0.000428 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Wakehacker by Virtuals Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 279.38K$ 279.38K $ 279.38K Bekalan Peredaran 650.00M 650.00M 650.00M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini WAKEAI ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, WAKEAI mempunyai bekalan edaran sebanyak 650.00M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 279.38K. Lihat Harga Langsung WAKEAI

Wakehacker by Virtuals Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Wakehacker by Virtuals, harga semasa Wakehacker by Virtuals ialah 0.000427USD. Bekalan edaran Wakehacker by Virtuals(WAKEAI) ialah 650.00M WAKEAI , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $279,383 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 22.27% $ 0 $ 0.000463 $ 0.000340

7 Hari -5.81% $ -0.000024 $ 0.000463 $ 0.000223

30 Hari 84.07% $ 0.000359 $ 0.000463 $ 0.000223 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Wakehacker by Virtuals telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 22.27% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Wakehacker by Virtuals didagangkan pada paras tertinggi $0.000463 dan paras terendah $0.000223 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -5.81% . Trend terkini ini mempamerkan potensi WAKEAI untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Wakehacker by Virtuals telah mengalami perubahan sebanyak 84.07% , mencerminkan kira-kira $0.000359 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa WAKEAI berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Wakehacker by Virtuals ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan WAKEAI berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Wakehacker by Virtuals untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi WAKEAI, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Wakehacker by Virtuals. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan WAKEAI. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum WAKEAI untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Wakehacker by Virtuals.

Mengapa Ramalan Harga WAKEAI Penting?

WAKEAI Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahWAKEAI berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,WAKEAI akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga WAKEAI pada bulan depan? Menurut Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) alat ramalan harga, harga WAKEAI yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 WAKEAI pada tahun 2026? Harga 1Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, WAKEAI akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga WAKEAI pada tahun 2027? Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 WAKEAI menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga WAKEAI pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga WAKEAI pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 WAKEAI pada tahun 2030? Harga 1Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, WAKEAI akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga WAKEAI untuk 2040? Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 WAKEAI menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang