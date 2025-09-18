Wanaka Farm (WANA) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Wanaka Farm untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak WANA yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Wanaka Farm % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Wanaka Farm Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Wanaka Farm (WANA) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Wanaka Farm berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.002570 pada tahun 2025. Wanaka Farm (WANA) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Wanaka Farm berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.002699 pada tahun 2026. Wanaka Farm (WANA) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan WANA yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.002834 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Wanaka Farm (WANA) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan WANA yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.002975 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Wanaka Farm (WANA) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran WANA pada tahun 2029 ialah $ 0.003124 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Wanaka Farm (WANA) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran WANA pada tahun 2030 ialah $ 0.003281 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Wanaka Farm (WANA) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Wanaka Farm berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.005344. Wanaka Farm (WANA) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Wanaka Farm berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.008705. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.002570 0.00%

2026 $ 0.002699 5.00%

2027 $ 0.002834 10.25%

2028 $ 0.002975 15.76%

2029 $ 0.003124 21.55%

2030 $ 0.003281 27.63%

2031 $ 0.003445 34.01%

2032 $ 0.003617 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.003798 47.75%

2034 $ 0.003988 55.13%

2035 $ 0.004187 62.89%

2036 $ 0.004396 71.03%

2037 $ 0.004616 79.59%

2038 $ 0.004847 88.56%

2039 $ 0.005089 97.99%

2040 $ 0.005344 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Wanaka Farm Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.002570 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.002571 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.002573 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.002581 0.41% Ramalan HargaWanaka Farm (WANA) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk WANA pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.002570 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaWanaka Farm (WANA) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi WANA, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.002571 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaWanaka Farm (WANA) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi WANA, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.002573 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaWanaka Farm (WANA)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk WANA ialah $0.002581 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Wanaka Farm Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 446.08K$ 446.08K $ 446.08K Bekalan Peredaran 173.52M 173.52M 173.52M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) --

Wanaka Farm Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Wanaka Farm, harga semasa Wanaka Farm ialah 0.002570USD. Bekalan edaran Wanaka Farm(WANA) ialah 173.52M WANA , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $446,078 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.60% $ 0 $ 0.002586 $ 0.002534

7 Hari -5.26% $ -0.000135 $ 0.002771 $ 0.002537

30 Hari -7.25% $ -0.000186 $ 0.002771 $ 0.002537 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Wanaka Farm telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.60% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Wanaka Farm didagangkan pada paras tertinggi $0.002771 dan paras terendah $0.002537 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -5.26% . Trend terkini ini mempamerkan potensi WANA untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Wanaka Farm telah mengalami perubahan sebanyak -7.25% , mencerminkan kira-kira $-0.000186 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa WANA berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Wanaka Farm (WANA) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Wanaka Farm ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan WANA berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Wanaka Farm untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi WANA, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Wanaka Farm. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan WANA. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum WANA untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Wanaka Farm.

Mengapa Ramalan Harga WANA Penting?

WANA Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

