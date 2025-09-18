Weblume AI (WLAI) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Weblume AI untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak WLAI yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Weblume AI % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Weblume AI Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Weblume AI (WLAI) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Weblume AI berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.012851 pada tahun 2025. Weblume AI (WLAI) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Weblume AI berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.013493 pada tahun 2026. Weblume AI (WLAI) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan WLAI yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.014168 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Weblume AI (WLAI) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan WLAI yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.014876 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Weblume AI (WLAI) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran WLAI pada tahun 2029 ialah $ 0.015620 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Weblume AI (WLAI) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran WLAI pada tahun 2030 ialah $ 0.016401 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Weblume AI (WLAI) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Weblume AI berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.026716. Weblume AI (WLAI) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Weblume AI berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.043518. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.012851 0.00%

2026 $ 0.013493 5.00%

2027 $ 0.014168 10.25%

2028 $ 0.014876 15.76%

2029 $ 0.015620 21.55%

2030 $ 0.016401 27.63%

2031 $ 0.017221 34.01%

2032 $ 0.018082 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.018986 47.75%

2034 $ 0.019936 55.13%

2035 $ 0.020932 62.89%

2036 $ 0.021979 71.03%

2037 $ 0.023078 79.59%

2038 $ 0.024232 88.56%

2039 $ 0.025444 97.99%

2040 $ 0.026716 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Weblume AI Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.012851 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.012852 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.012863 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.012903 0.41% Ramalan HargaWeblume AI (WLAI) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk WLAI pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.012851 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaWeblume AI (WLAI) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi WLAI, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.012852 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaWeblume AI (WLAI) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi WLAI, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.012863 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaWeblume AI (WLAI)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk WLAI ialah $0.012903 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Weblume AI Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 128.51K$ 128.51K $ 128.51K Bekalan Peredaran 10.00M 10.00M 10.00M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini WLAI ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, WLAI mempunyai bekalan edaran sebanyak 10.00M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 128.51K. Lihat Harga Langsung WLAI

Weblume AI Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Weblume AI, harga semasa Weblume AI ialah 0.012851USD. Bekalan edaran Weblume AI(WLAI) ialah 10.00M WLAI , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $128,510 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -11.27% $ -0.001632 $ 0.014483 $ 0.012372

7 Hari 25.94% $ 0.003334 $ 0.014932 $ 0.009245

30 Hari -15.12% $ -0.001943 $ 0.014932 $ 0.009245 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Weblume AI telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $-0.001632 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -11.27% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Weblume AI didagangkan pada paras tertinggi $0.014932 dan paras terendah $0.009245 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 25.94% . Trend terkini ini mempamerkan potensi WLAI untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Weblume AI telah mengalami perubahan sebanyak -15.12% , mencerminkan kira-kira $-0.001943 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa WLAI berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Weblume AI (WLAI) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Weblume AI ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan WLAI berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Weblume AI untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi WLAI, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Weblume AI. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan WLAI. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum WLAI untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Weblume AI.

Mengapa Ramalan Harga WLAI Penting?

WLAI Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahWLAI berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,WLAI akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga WLAI pada bulan depan? Menurut Weblume AI (WLAI) alat ramalan harga, harga WLAI yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 WLAI pada tahun 2026? Harga 1Weblume AI (WLAI) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, WLAI akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga WLAI pada tahun 2027? Weblume AI (WLAI) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 WLAI menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga WLAI pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Weblume AI (WLAI) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga WLAI pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Weblume AI (WLAI) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 WLAI pada tahun 2030? Harga 1Weblume AI (WLAI) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, WLAI akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga WLAI untuk 2040? Weblume AI (WLAI) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 WLAI menjelang tahun 2040.