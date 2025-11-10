Bursa MEXC / Ramalan Harga Kripto / Wiener Doge on Solana (WIENER) /

Wiener Doge on Solana (WIENER) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Wiener Doge on Solana untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak WIENER yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

*Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna.

2026 $ 2.8979 5.00%

2027 $ 3.0429 10.25%

2028 $ 3.1950 15.76%

2029 $ 3.3547 21.55%

2030 $ 3.5225 27.63%

2031 $ 3.6986 34.01%

2032 $ 3.8835 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 4.0777 47.75%

2034 $ 4.2816 55.13%

2035 $ 4.4957 62.89%

2036 $ 4.7205 71.03%

2037 $ 4.9565 79.59%

2038 $ 5.2043 88.56%

2039 $ 5.4646 97.99%

2040 $ 5.7378 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Wiener Doge on Solana Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 2.76 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 2.7603 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 2.7626 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 2.7713 0.41% Ramalan HargaWiener Doge on Solana (WIENER) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk WIENER pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $2.76 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaWiener Doge on Solana (WIENER) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi WIENER, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $2.7603 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaWiener Doge on Solana (WIENER) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi WIENER, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $2.7626 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaWiener Doge on Solana (WIENER)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk WIENER ialah $2.7713 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Bekalan Peredaran 999.31K 999.31K 999.31K

Wiener Doge on Solana Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Wiener Doge on Solana, harga semasa Wiener Doge on Solana ialah 2.76USD. Bekalan edaran Wiener Doge on Solana(WIENER) ialah 999.31K WIENER , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $2,761,271 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 3.72% $ 0.099192 $ 2.76 $ 2.56

7 Hari -17.95% $ -0.495445 $ 3.2228 $ 2.2871

30 Hari 0.00% $ 0 $ 3.2228 $ 2.2871 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Wiener Doge on Solana telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.099192 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 3.72% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Wiener Doge on Solana didagangkan pada paras tertinggi $3.2228 dan paras terendah $2.2871 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -17.95% . Trend terkini ini mempamerkan potensi WIENER untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Wiener Doge on Solana telah mengalami perubahan sebanyak 0.00% , mencerminkan kira-kira $0 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa WIENER berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Wiener Doge on Solana (WIENER) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Wiener Doge on Solana ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan WIENER berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Wiener Doge on Solana untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi WIENER, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Wiener Doge on Solana. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan WIENER. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum WIENER untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Wiener Doge on Solana.

Mengapa Ramalan Harga WIENER Penting?

WIENER Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahWIENER berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,WIENER akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga WIENER pada bulan depan? Menurut Wiener Doge on Solana (WIENER) alat ramalan harga, harga WIENER yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 WIENER pada tahun 2026? Harga 1Wiener Doge on Solana (WIENER) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, WIENER akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga WIENER pada tahun 2027? Wiener Doge on Solana (WIENER) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 WIENER menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga WIENER pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Wiener Doge on Solana (WIENER) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga WIENER pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Wiener Doge on Solana (WIENER) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 WIENER pada tahun 2030? Harga 1Wiener Doge on Solana (WIENER) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, WIENER akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga WIENER untuk 2040? Wiener Doge on Solana (WIENER) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 WIENER menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang