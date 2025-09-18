Bursa MEXC / Ramalan Harga Kripto / Wolf of Wall Street ($WOLF) /

Wolf of Wall Street ($WOLF) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Wolf of Wall Street untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak $WOLF yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Wolf of Wall Street % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Wolf of Wall Street Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Wolf of Wall Street ($WOLF) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Wolf of Wall Street berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.001892 pada tahun 2025. Wolf of Wall Street ($WOLF) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Wolf of Wall Street berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.001986 pada tahun 2026. Wolf of Wall Street ($WOLF) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan $WOLF yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.002086 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Wolf of Wall Street ($WOLF) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan $WOLF yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.002190 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Wolf of Wall Street ($WOLF) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran $WOLF pada tahun 2029 ialah $ 0.002300 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Wolf of Wall Street ($WOLF) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran $WOLF pada tahun 2030 ialah $ 0.002415 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Wolf of Wall Street ($WOLF) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Wolf of Wall Street berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.003933. Wolf of Wall Street ($WOLF) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Wolf of Wall Street berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.006407. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.001892 0.00%

2026 $ 0.001986 5.00%

2027 $ 0.002086 10.25%

2028 $ 0.002190 15.76%

2029 $ 0.002300 21.55%

2030 $ 0.002415 27.63%

2031 $ 0.002535 34.01%

2032 $ 0.002662 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.002795 47.75%

2034 $ 0.002935 55.13%

2035 $ 0.003082 62.89%

2036 $ 0.003236 71.03%

2037 $ 0.003398 79.59%

2038 $ 0.003568 88.56%

2039 $ 0.003746 97.99%

2040 $ 0.003933 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Wolf of Wall Street Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.001892 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.001892 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.001894 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.001900 0.41% Ramalan HargaWolf of Wall Street ($WOLF) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk $WOLF pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.001892 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaWolf of Wall Street ($WOLF) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi $WOLF, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.001892 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaWolf of Wall Street ($WOLF) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi $WOLF, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.001894 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaWolf of Wall Street ($WOLF)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk $WOLF ialah $0.001900 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Wolf of Wall Street Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 1.65M$ 1.65M $ 1.65M Bekalan Peredaran 873.42M 873.42M 873.42M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini $WOLF ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, $WOLF mempunyai bekalan edaran sebanyak 873.42M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 1.65M. Lihat Harga Langsung $WOLF

Wolf of Wall Street Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Wolf of Wall Street, harga semasa Wolf of Wall Street ialah 0.001892USD. Bekalan edaran Wolf of Wall Street($WOLF) ialah 873.42M $WOLF , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $1,652,754 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.00% $ 0 $ 0 $ 0

7 Hari -3.20% $ -0.000060 $ 0.002194 $ 0.001888

30 Hari -13.74% $ -0.000260 $ 0.002194 $ 0.001888 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Wolf of Wall Street telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.00% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Wolf of Wall Street didagangkan pada paras tertinggi $0.002194 dan paras terendah $0.001888 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -3.20% . Trend terkini ini mempamerkan potensi $WOLF untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Wolf of Wall Street telah mengalami perubahan sebanyak -13.74% , mencerminkan kira-kira $-0.000260 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa $WOLF berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Wolf of Wall Street ($WOLF) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Wolf of Wall Street ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan $WOLF berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Wolf of Wall Street untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi $WOLF, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Wolf of Wall Street. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan $WOLF. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum $WOLF untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Wolf of Wall Street.

Mengapa Ramalan Harga $WOLF Penting?

$WOLF Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): Adakah$WOLF berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,$WOLF akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga $WOLF pada bulan depan? Menurut Wolf of Wall Street ($WOLF) alat ramalan harga, harga $WOLF yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 $WOLF pada tahun 2026? Harga 1Wolf of Wall Street ($WOLF) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, $WOLF akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga $WOLF pada tahun 2027? Wolf of Wall Street ($WOLF) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 $WOLF menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga $WOLF pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Wolf of Wall Street ($WOLF) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga $WOLF pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Wolf of Wall Street ($WOLF) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 $WOLF pada tahun 2030? Harga 1Wolf of Wall Street ($WOLF) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, $WOLF akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga $WOLF untuk 2040? Wolf of Wall Street ($WOLF) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 $WOLF menjelang tahun 2040.