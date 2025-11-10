Worthless (WORTHLESS) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Worthless untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak WORTHLESS yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Worthless % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Worthless Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Worthless (WORTHLESS) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Worthless berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.023124 pada tahun 2025. Worthless (WORTHLESS) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Worthless berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.024280 pada tahun 2026. Worthless (WORTHLESS) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan WORTHLESS yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.025494 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Worthless (WORTHLESS) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan WORTHLESS yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.026769 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Worthless (WORTHLESS) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran WORTHLESS pada tahun 2029 ialah $ 0.028107 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Worthless (WORTHLESS) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran WORTHLESS pada tahun 2030 ialah $ 0.029513 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Worthless (WORTHLESS) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Worthless berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.048073. Worthless (WORTHLESS) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Worthless berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.078307. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.023124 0.00%

Statistik Harga Worthless Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 23.12M$ 23.12M $ 23.12M Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini WORTHLESS ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, WORTHLESS mempunyai bekalan edaran sebanyak 1.00B dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 23.12M. Lihat Harga Langsung WORTHLESS

Worthless Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Worthless, harga semasa Worthless ialah 0.023124USD. Bekalan edaran Worthless(WORTHLESS) ialah 1.00B WORTHLESS , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $23,124,346 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 32.44% $ 0.005664 $ 0.023175 $ 0.014786

7 Hari -37.04% $ -0.008566 $ 0.036188 $ 0.005236

30 Hari -0.86% $ -0.000199 $ 0.036188 $ 0.005236 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Worthless telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.005664 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 32.44% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Worthless didagangkan pada paras tertinggi $0.036188 dan paras terendah $0.005236 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -37.04% . Trend terkini ini mempamerkan potensi WORTHLESS untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Worthless telah mengalami perubahan sebanyak -0.86% , mencerminkan kira-kira $-0.000199 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa WORTHLESS berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Worthless (WORTHLESS) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Worthless ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan WORTHLESS berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Worthless untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi WORTHLESS, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Worthless. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan WORTHLESS. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum WORTHLESS untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Worthless.

Mengapa Ramalan Harga WORTHLESS Penting?

WORTHLESS Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahWORTHLESS berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,WORTHLESS akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga WORTHLESS pada bulan depan? Menurut Worthless (WORTHLESS) alat ramalan harga, harga WORTHLESS yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 WORTHLESS pada tahun 2026? Harga 1Worthless (WORTHLESS) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, WORTHLESS akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga WORTHLESS pada tahun 2027? Worthless (WORTHLESS) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 WORTHLESS menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga WORTHLESS pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Worthless (WORTHLESS) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga WORTHLESS pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Worthless (WORTHLESS) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 WORTHLESS pada tahun 2030? Harga 1Worthless (WORTHLESS) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, WORTHLESS akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga WORTHLESS untuk 2040? Worthless (WORTHLESS) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 WORTHLESS menjelang tahun 2040.