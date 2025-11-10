Bursa MEXC / Ramalan Harga Kripto / Wrapped Aave Ethereum Lido GHO (WAETHLIDOGHO) /

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Wrapped Aave Ethereum Lido GHO % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Wrapped Aave Ethereum Lido GHO Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Wrapped Aave Ethereum Lido GHO (WAETHLIDOGHO) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Wrapped Aave Ethereum Lido GHO berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 1.023 pada tahun 2025. Wrapped Aave Ethereum Lido GHO (WAETHLIDOGHO) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Wrapped Aave Ethereum Lido GHO berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 1.0741 pada tahun 2026. Wrapped Aave Ethereum Lido GHO (WAETHLIDOGHO) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan WAETHLIDOGHO yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 1.1278 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Wrapped Aave Ethereum Lido GHO (WAETHLIDOGHO) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan WAETHLIDOGHO yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 1.1842 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Wrapped Aave Ethereum Lido GHO (WAETHLIDOGHO) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran WAETHLIDOGHO pada tahun 2029 ialah $ 1.2434 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Wrapped Aave Ethereum Lido GHO (WAETHLIDOGHO) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran WAETHLIDOGHO pada tahun 2030 ialah $ 1.3056 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Wrapped Aave Ethereum Lido GHO (WAETHLIDOGHO) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Wrapped Aave Ethereum Lido GHO berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 2.1267. Wrapped Aave Ethereum Lido GHO (WAETHLIDOGHO) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Wrapped Aave Ethereum Lido GHO berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 3.4642. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 1.023 0.00%

2026 $ 1.0741 5.00%

2027 $ 1.1278 10.25%

2028 $ 1.1842 15.76%

2029 $ 1.2434 21.55%

2030 $ 1.3056 27.63%

2031 $ 1.3709 34.01%

2032 $ 1.4394 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 1.5114 47.75%

2034 $ 1.5870 55.13%

2035 $ 1.6663 62.89%

2036 $ 1.7496 71.03%

2037 $ 1.8371 79.59%

2038 $ 1.9290 88.56%

2039 $ 2.0254 97.99%

2040 $ 2.1267 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Wrapped Aave Ethereum Lido GHO Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 1.023 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 1.0231 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 1.0239 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 1.0272 0.41% Ramalan HargaWrapped Aave Ethereum Lido GHO (WAETHLIDOGHO) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk WAETHLIDOGHO pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $1.023 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaWrapped Aave Ethereum Lido GHO (WAETHLIDOGHO) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi WAETHLIDOGHO, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $1.0231 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaWrapped Aave Ethereum Lido GHO (WAETHLIDOGHO) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi WAETHLIDOGHO, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $1.0239 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaWrapped Aave Ethereum Lido GHO (WAETHLIDOGHO)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk WAETHLIDOGHO ialah $1.0272 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Wrapped Aave Ethereum Lido GHO Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 15.54M$ 15.54M $ 15.54M Bekalan Peredaran 15.20M 15.20M 15.20M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini WAETHLIDOGHO ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, WAETHLIDOGHO mempunyai bekalan edaran sebanyak 15.20M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 15.54M. Lihat Harga Langsung WAETHLIDOGHO

Wrapped Aave Ethereum Lido GHO Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Wrapped Aave Ethereum Lido GHO, harga semasa Wrapped Aave Ethereum Lido GHO ialah 1.023USD. Bekalan edaran Wrapped Aave Ethereum Lido GHO(WAETHLIDOGHO) ialah 15.20M WAETHLIDOGHO , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $15,541,796 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.02% $ -0.000256 $ 1.03 $ 0.994461

7 Hari 0.04% $ 0.000405 $ 1.0358 $ 0.929973

30 Hari 11.14% $ 0.113978 $ 1.0358 $ 0.929973 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Wrapped Aave Ethereum Lido GHO telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $-0.000256 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -0.02% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Wrapped Aave Ethereum Lido GHO didagangkan pada paras tertinggi $1.0358 dan paras terendah $0.929973 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.04% . Trend terkini ini mempamerkan potensi WAETHLIDOGHO untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Wrapped Aave Ethereum Lido GHO telah mengalami perubahan sebanyak 11.14% , mencerminkan kira-kira $0.113978 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa WAETHLIDOGHO berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Wrapped Aave Ethereum Lido GHO (WAETHLIDOGHO) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Wrapped Aave Ethereum Lido GHO ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan WAETHLIDOGHO berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Wrapped Aave Ethereum Lido GHO untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi WAETHLIDOGHO, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Wrapped Aave Ethereum Lido GHO. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan WAETHLIDOGHO. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum WAETHLIDOGHO untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Wrapped Aave Ethereum Lido GHO.

Mengapa Ramalan Harga WAETHLIDOGHO Penting?

WAETHLIDOGHO Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

