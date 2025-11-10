Bursa MEXC / Ramalan Harga Kripto / Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) /

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Wrapped Aave Gnosis GNO % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Wrapped Aave Gnosis GNO Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Wrapped Aave Gnosis GNO berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 131.6 pada tahun 2025. Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Wrapped Aave Gnosis GNO berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 138.18 pada tahun 2026. Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan WAGNOGNO yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 145.089 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan WAGNOGNO yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 152.3434 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran WAGNOGNO pada tahun 2029 ialah $ 159.9606 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran WAGNOGNO pada tahun 2030 ialah $ 167.9586 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Wrapped Aave Gnosis GNO berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 273.5869. Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Wrapped Aave Gnosis GNO berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 445.6443. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 131.6 0.00%

2026 $ 138.18 5.00%

2027 $ 145.089 10.25%

2028 $ 152.3434 15.76%

2029 $ 159.9606 21.55%

2030 $ 167.9586 27.63%

2031 $ 176.3565 34.01%

2032 $ 185.1744 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 194.4331 47.75%

2034 $ 204.1547 55.13%

2035 $ 214.3625 62.89%

2036 $ 225.0806 71.03%

2037 $ 236.3346 79.59%

2038 $ 248.1514 88.56%

2039 $ 260.5589 97.99%

2040 $ 273.5869 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Wrapped Aave Gnosis GNO Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 131.6 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 131.6180 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 131.7261 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 132.1408 0.41% Ramalan HargaWrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk WAGNOGNO pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $131.6 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaWrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi WAGNOGNO, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $131.6180 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaWrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi WAGNOGNO, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $131.7261 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaWrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk WAGNOGNO ialah $132.1408 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Wrapped Aave Gnosis GNO Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 111.77K$ 111.77K $ 111.77K Bekalan Peredaran 849.33 849.33 849.33 Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini WAGNOGNO ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, WAGNOGNO mempunyai bekalan edaran sebanyak 849.33 dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 111.77K. Lihat Harga Langsung WAGNOGNO

Wrapped Aave Gnosis GNO Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Wrapped Aave Gnosis GNO, harga semasa Wrapped Aave Gnosis GNO ialah 131.6USD. Bekalan edaran Wrapped Aave Gnosis GNO(WAGNOGNO) ialah 849.33 WAGNOGNO , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $111,772 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 1.70% $ 2.2 $ 131.98 $ 128.51

7 Hari 1.18% $ 1.5513 $ 131.6161 $ 117.5270

30 Hari 4.55% $ 5.9857 $ 131.6161 $ 117.5270 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Wrapped Aave Gnosis GNO telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $2.2 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 1.70% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Wrapped Aave Gnosis GNO didagangkan pada paras tertinggi $131.6161 dan paras terendah $117.5270 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 1.18% . Trend terkini ini mempamerkan potensi WAGNOGNO untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Wrapped Aave Gnosis GNO telah mengalami perubahan sebanyak 4.55% , mencerminkan kira-kira $5.9857 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa WAGNOGNO berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Wrapped Aave Gnosis GNO ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan WAGNOGNO berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Wrapped Aave Gnosis GNO untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi WAGNOGNO, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Wrapped Aave Gnosis GNO. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan WAGNOGNO. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum WAGNOGNO untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Wrapped Aave Gnosis GNO.

Mengapa Ramalan Harga WAGNOGNO Penting?

WAGNOGNO Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahWAGNOGNO berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,WAGNOGNO akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga WAGNOGNO pada bulan depan? Menurut Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) alat ramalan harga, harga WAGNOGNO yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 WAGNOGNO pada tahun 2026? Harga 1Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, WAGNOGNO akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga WAGNOGNO pada tahun 2027? Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 WAGNOGNO menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga WAGNOGNO pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga WAGNOGNO pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 WAGNOGNO pada tahun 2030? Harga 1Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, WAGNOGNO akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga WAGNOGNO untuk 2040? Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 WAGNOGNO menjelang tahun 2040.