Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Wrapped BMX Liquidity Token % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Wrapped BMX Liquidity Token Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Wrapped BMX Liquidity Token (WBLT) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Wrapped BMX Liquidity Token berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 1.31 pada tahun 2025. Wrapped BMX Liquidity Token (WBLT) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Wrapped BMX Liquidity Token berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 1.3755 pada tahun 2026. Wrapped BMX Liquidity Token (WBLT) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan WBLT yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 1.4442 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Wrapped BMX Liquidity Token (WBLT) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan WBLT yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 1.5164 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Wrapped BMX Liquidity Token (WBLT) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran WBLT pada tahun 2029 ialah $ 1.5923 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Wrapped BMX Liquidity Token (WBLT) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran WBLT pada tahun 2030 ialah $ 1.6719 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Wrapped BMX Liquidity Token (WBLT) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Wrapped BMX Liquidity Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 2.7233. Wrapped BMX Liquidity Token (WBLT) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Wrapped BMX Liquidity Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 4.4361. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 1.31 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 1.3101 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 1.3112 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 1.3153 0.41% Ramalan HargaWrapped BMX Liquidity Token (WBLT) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk WBLT pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $1.31 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaWrapped BMX Liquidity Token (WBLT) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi WBLT, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $1.3101 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaWrapped BMX Liquidity Token (WBLT) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi WBLT, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $1.3112 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaWrapped BMX Liquidity Token (WBLT)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk WBLT ialah $1.3153 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Wrapped BMX Liquidity Token Semasa Harga terkini WBLT ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, WBLT mempunyai bekalan edaran sebanyak 1.25M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 1.63M.

Wrapped BMX Liquidity Token Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Wrapped BMX Liquidity Token, harga semasa Wrapped BMX Liquidity Token ialah 1.31USD. Bekalan edaran Wrapped BMX Liquidity Token(WBLT) ialah 1.25M WBLT , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $1,625,315 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.79% $ -0.010486 $ 1.33 $ 1.29

7 Hari 3.19% $ 0.041787 $ 1.3359 $ 1.2724

30 Hari 1.08% $ 0.014119 $ 1.3359 $ 1.2724 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Wrapped BMX Liquidity Token telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $-0.010486 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -0.79% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Wrapped BMX Liquidity Token didagangkan pada paras tertinggi $1.3359 dan paras terendah $1.2724 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 3.19% . Trend terkini ini mempamerkan potensi WBLT untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Wrapped BMX Liquidity Token telah mengalami perubahan sebanyak 1.08% , mencerminkan kira-kira $0.014119 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa WBLT berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Wrapped BMX Liquidity Token (WBLT) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Wrapped BMX Liquidity Token ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan WBLT berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Wrapped BMX Liquidity Token untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi WBLT, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Wrapped BMX Liquidity Token. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan WBLT. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum WBLT untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Wrapped BMX Liquidity Token.

Mengapa Ramalan Harga WBLT Penting?

WBLT Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

