Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Wrapped HYPE % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Wrapped HYPE Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Wrapped HYPE (WHYPE) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Wrapped HYPE berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 58.81 pada tahun 2025. Wrapped HYPE (WHYPE) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Wrapped HYPE berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 61.7505 pada tahun 2026. Wrapped HYPE (WHYPE) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan WHYPE yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 64.8380 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Wrapped HYPE (WHYPE) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan WHYPE yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 68.0799 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Wrapped HYPE (WHYPE) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran WHYPE pada tahun 2029 ialah $ 71.4839 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Wrapped HYPE (WHYPE) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran WHYPE pada tahun 2030 ialah $ 75.0581 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Wrapped HYPE (WHYPE) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Wrapped HYPE berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 122.2617. Wrapped HYPE (WHYPE) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Wrapped HYPE berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 199.1515. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 58.81 0.00%

2026 $ 61.7505 5.00%

2027 $ 64.8380 10.25%

2028 $ 68.0799 15.76%

2029 $ 71.4839 21.55%

2030 $ 75.0581 27.63%

2031 $ 78.8110 34.01%

2032 $ 82.7515 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 86.8891 47.75%

2034 $ 91.2336 55.13%

2035 $ 95.7952 62.89%

2036 $ 100.5850 71.03%

2037 $ 105.6143 79.59%

2038 $ 110.8950 88.56%

2039 $ 116.4397 97.99%

2040 $ 122.2617 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Wrapped HYPE Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 58.81 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 58.8180 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 58.8663 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 59.0516 0.41% Ramalan HargaWrapped HYPE (WHYPE) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk WHYPE pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $58.81 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaWrapped HYPE (WHYPE) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi WHYPE, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $58.8180 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaWrapped HYPE (WHYPE) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi WHYPE, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $58.8663 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaWrapped HYPE (WHYPE)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk WHYPE ialah $59.0516 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Wrapped HYPE Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 366.25M$ 366.25M $ 366.25M Bekalan Peredaran 6.23M 6.23M 6.23M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini WHYPE ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, WHYPE mempunyai bekalan edaran sebanyak 6.23M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 366.25M. Lihat Harga Langsung WHYPE

Wrapped HYPE Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Wrapped HYPE, harga semasa Wrapped HYPE ialah 58.81USD. Bekalan edaran Wrapped HYPE(WHYPE) ialah 6.23M WHYPE , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $366,245,293 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 7.78% $ 4.24 $ 59.04 $ 54.01

7 Hari 6.02% $ 3.5393 $ 58.9377 $ 41.8393

30 Hari 38.10% $ 22.4059 $ 58.9377 $ 41.8393 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Wrapped HYPE telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $4.24 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 7.78% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Wrapped HYPE didagangkan pada paras tertinggi $58.9377 dan paras terendah $41.8393 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 6.02% . Trend terkini ini mempamerkan potensi WHYPE untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Wrapped HYPE telah mengalami perubahan sebanyak 38.10% , mencerminkan kira-kira $22.4059 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa WHYPE berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Wrapped HYPE (WHYPE) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Wrapped HYPE ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan WHYPE berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Wrapped HYPE untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi WHYPE, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Wrapped HYPE. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan WHYPE. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum WHYPE untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Wrapped HYPE.

Mengapa Ramalan Harga WHYPE Penting?

WHYPE Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahWHYPE berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,WHYPE akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga WHYPE pada bulan depan? Menurut Wrapped HYPE (WHYPE) alat ramalan harga, harga WHYPE yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 WHYPE pada tahun 2026? Harga 1Wrapped HYPE (WHYPE) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, WHYPE akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga WHYPE pada tahun 2027? Wrapped HYPE (WHYPE) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 WHYPE menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga WHYPE pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Wrapped HYPE (WHYPE) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga WHYPE pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Wrapped HYPE (WHYPE) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 WHYPE pada tahun 2030? Harga 1Wrapped HYPE (WHYPE) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, WHYPE akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga WHYPE untuk 2040? Wrapped HYPE (WHYPE) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 WHYPE menjelang tahun 2040.