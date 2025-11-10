Bursa MEXC / Ramalan Harga Kripto / Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) /

Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Wrapped Parasail Staked PEAQ untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak WSTPEAQ yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Wrapped Parasail Staked PEAQ % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. Wrapped Parasail Staked PEAQ Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Wrapped Parasail Staked PEAQ berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.074281 pada tahun 2025. Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Wrapped Parasail Staked PEAQ berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.077995 pada tahun 2026. Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan WSTPEAQ yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.081894 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan WSTPEAQ yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.085989 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran WSTPEAQ pada tahun 2029 ialah $ 0.090289 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran WSTPEAQ pada tahun 2030 ialah $ 0.094803 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Wrapped Parasail Staked PEAQ berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.154424. Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Wrapped Parasail Staked PEAQ berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.251541.

2026 $ 0.077995 5.00%

2027 $ 0.081894 10.25%

2028 $ 0.085989 15.76%

2029 $ 0.090289 21.55%

2030 $ 0.094803 27.63%

2031 $ 0.099543 34.01%

2032 $ 0.104520 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.109746 47.75%

2034 $ 0.115234 55.13%

2035 $ 0.120995 62.89%

2036 $ 0.127045 71.03%

2037 $ 0.133398 79.59%

2038 $ 0.140067 88.56%

2039 $ 0.147071 97.99%

2040 $ 0.154424 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Wrapped Parasail Staked PEAQ Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 0.074281 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 0.074291 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 0.074352 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 0.074586 0.41% Ramalan HargaWrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk WSTPEAQ pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $0.074281 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaWrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi WSTPEAQ, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.074291 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaWrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi WSTPEAQ, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.074352 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaWrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk WSTPEAQ ialah $0.074586 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Wrapped Parasail Staked PEAQ Semasa Harga terkini WSTPEAQ ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, WSTPEAQ mempunyai bekalan edaran sebanyak 436.96K dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 32.46K.

Wrapped Parasail Staked PEAQ Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Wrapped Parasail Staked PEAQ, harga semasa Wrapped Parasail Staked PEAQ ialah 0.074281USD. Bekalan edaran Wrapped Parasail Staked PEAQ(WSTPEAQ) ialah 436.96K WSTPEAQ , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $32,458 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.00% $ 0 $ 0 $ 0

7 Hari -14.74% $ -0.010950 $ 0.094979 $ 0.063903

30 Hari -22.78% $ -0.016925 $ 0.094979 $ 0.063903 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Wrapped Parasail Staked PEAQ telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.00% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Wrapped Parasail Staked PEAQ didagangkan pada paras tertinggi $0.094979 dan paras terendah $0.063903 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -14.74% . Trend terkini ini mempamerkan potensi WSTPEAQ untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Wrapped Parasail Staked PEAQ telah mengalami perubahan sebanyak -22.78% , mencerminkan kira-kira $-0.016925 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa WSTPEAQ berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Wrapped Parasail Staked PEAQ ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan WSTPEAQ berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Wrapped Parasail Staked PEAQ untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi WSTPEAQ, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Wrapped Parasail Staked PEAQ. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan WSTPEAQ. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum WSTPEAQ untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Wrapped Parasail Staked PEAQ.

Mengapa Ramalan Harga WSTPEAQ Penting?

WSTPEAQ Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahWSTPEAQ berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,WSTPEAQ akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga WSTPEAQ pada bulan depan? Menurut Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) alat ramalan harga, harga WSTPEAQ yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 WSTPEAQ pada tahun 2026? Harga 1Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, WSTPEAQ akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga WSTPEAQ pada tahun 2027? Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 WSTPEAQ menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga WSTPEAQ pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga WSTPEAQ pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 WSTPEAQ pada tahun 2030? Harga 1Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, WSTPEAQ akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga WSTPEAQ untuk 2040? Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 WSTPEAQ menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang