Wrapped Shido (WSHIDO) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Wrapped Shido untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak WSHIDO yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Wrapped Shido % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Wrapped Shido Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Wrapped Shido (WSHIDO) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Wrapped Shido berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000204 pada tahun 2025. Wrapped Shido (WSHIDO) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Wrapped Shido berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000214 pada tahun 2026. Wrapped Shido (WSHIDO) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan WSHIDO yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.000225 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Wrapped Shido (WSHIDO) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan WSHIDO yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.000236 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Wrapped Shido (WSHIDO) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran WSHIDO pada tahun 2029 ialah $ 0.000248 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Wrapped Shido (WSHIDO) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran WSHIDO pada tahun 2030 ialah $ 0.000260 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Wrapped Shido (WSHIDO) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Wrapped Shido berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000424. Wrapped Shido (WSHIDO) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Wrapped Shido berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000691. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.000204 0.00%

2026 $ 0.000214 5.00%

2027 $ 0.000225 10.25%

2028 $ 0.000236 15.76%

2029 $ 0.000248 21.55%

2030 $ 0.000260 27.63%

2031 $ 0.000273 34.01%

2032 $ 0.000287 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.000301 47.75%

2034 $ 0.000316 55.13%

2035 $ 0.000332 62.89%

2036 $ 0.000349 71.03%

2037 $ 0.000366 79.59%

2038 $ 0.000385 88.56%

2039 $ 0.000404 97.99%

2040 $ 0.000424 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Wrapped Shido Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 0.000204 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 0.000204 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 0.000204 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 0.000205 0.41% Ramalan HargaWrapped Shido (WSHIDO) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk WSHIDO pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $0.000204 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaWrapped Shido (WSHIDO) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi WSHIDO, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.000204 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaWrapped Shido (WSHIDO) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi WSHIDO, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.000204 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaWrapped Shido (WSHIDO)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk WSHIDO ialah $0.000205 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

WSHIDO mempunyai bekalan edaran sebanyak 1.14B dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 234.08K.

Wrapped Shido Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Wrapped Shido, harga semasa Wrapped Shido ialah 0.000204USD. Bekalan edaran Wrapped Shido(WSHIDO) ialah 1.14B WSHIDO , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $234,082 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -1.62% $ 0 $ 0.000207 $ 0.000204

7 Hari -21.85% $ -0.000044 $ 0.000261 $ 0.000186

30 Hari -21.88% $ -0.000044 $ 0.000261 $ 0.000186 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Wrapped Shido telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -1.62% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Wrapped Shido didagangkan pada paras tertinggi $0.000261 dan paras terendah $0.000186 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -21.85% . Trend terkini ini mempamerkan potensi WSHIDO untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Wrapped Shido telah mengalami perubahan sebanyak -21.88% , mencerminkan kira-kira $-0.000044 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa WSHIDO berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Wrapped Shido (WSHIDO) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Wrapped Shido ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan WSHIDO berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Wrapped Shido untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi WSHIDO, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Wrapped Shido. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan WSHIDO. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum WSHIDO untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Wrapped Shido.

Mengapa Ramalan Harga WSHIDO Penting?

WSHIDO Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

