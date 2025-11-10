Wrapped SOMI (WSOMI) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Wrapped SOMI untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak WSOMI yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Wrapped SOMI % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Wrapped SOMI Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Wrapped SOMI (WSOMI) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Wrapped SOMI berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.399317 pada tahun 2025. Wrapped SOMI (WSOMI) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Wrapped SOMI berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.419282 pada tahun 2026. Wrapped SOMI (WSOMI) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan WSOMI yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.440246 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Wrapped SOMI (WSOMI) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan WSOMI yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.462259 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Wrapped SOMI (WSOMI) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran WSOMI pada tahun 2029 ialah $ 0.485372 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Wrapped SOMI (WSOMI) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran WSOMI pada tahun 2030 ialah $ 0.509640 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Wrapped SOMI (WSOMI) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Wrapped SOMI berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.830151. Wrapped SOMI (WSOMI) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Wrapped SOMI berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 1.3522. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.399317 0.00%

2026 $ 0.419282 5.00%

2027 $ 0.440246 10.25%

2028 $ 0.462259 15.76%

2029 $ 0.485372 21.55%

2030 $ 0.509640 27.63%

2031 $ 0.535122 34.01%

2032 $ 0.561879 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.589973 47.75%

2034 $ 0.619471 55.13%

2035 $ 0.650445 62.89%

2036 $ 0.682967 71.03%

2037 $ 0.717115 79.59%

2038 $ 0.752971 88.56%

2039 $ 0.790620 97.99%

2040 $ 0.830151 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Wrapped SOMI Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 0.399317 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 0.399371 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 0.399699 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 0.400958 0.41% Ramalan HargaWrapped SOMI (WSOMI) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk WSOMI pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $0.399317 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaWrapped SOMI (WSOMI) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi WSOMI, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.399371 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaWrapped SOMI (WSOMI) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi WSOMI, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.399699 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaWrapped SOMI (WSOMI)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk WSOMI ialah $0.400958 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Wrapped SOMI Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 16.07M$ 16.07M $ 16.07M Bekalan Peredaran 40.19M 40.19M 40.19M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini WSOMI ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, WSOMI mempunyai bekalan edaran sebanyak 40.19M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 16.07M.

Wrapped SOMI Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Wrapped SOMI, harga semasa Wrapped SOMI ialah 0.399317USD. Bekalan edaran Wrapped SOMI(WSOMI) ialah 40.19M WSOMI , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $16,066,776 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 5.37% $ 0.020366 $ 0.402632 $ 0.370545

7 Hari 3.27% $ 0.013076 $ 0.541263 $ 0.319983

30 Hari -23.81% $ -0.095091 $ 0.541263 $ 0.319983 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Wrapped SOMI telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.020366 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 5.37% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Wrapped SOMI didagangkan pada paras tertinggi $0.541263 dan paras terendah $0.319983 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 3.27% . Trend terkini ini mempamerkan potensi WSOMI untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Wrapped SOMI telah mengalami perubahan sebanyak -23.81% , mencerminkan kira-kira $-0.095091 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa WSOMI berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Wrapped SOMI (WSOMI) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Wrapped SOMI ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan WSOMI berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Wrapped SOMI untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi WSOMI, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Wrapped SOMI. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan WSOMI. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum WSOMI untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Wrapped SOMI.

Mengapa Ramalan Harga WSOMI Penting?

WSOMI Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

