Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Xing Xing % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Xing Xing Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Xing Xing (XING) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Xing Xing berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000249 pada tahun 2025. Xing Xing (XING) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Xing Xing berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000262 pada tahun 2026. Xing Xing (XING) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan XING yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.000275 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Xing Xing (XING) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan XING yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.000289 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Xing Xing (XING) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran XING pada tahun 2029 ialah $ 0.000303 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Xing Xing (XING) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran XING pada tahun 2030 ialah $ 0.000318 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Xing Xing (XING) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Xing Xing berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000519. Xing Xing (XING) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Xing Xing berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000845. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.000249 0.00%

2026 $ 0.000262 5.00%

2027 $ 0.000275 10.25%

2028 $ 0.000289 15.76%

2029 $ 0.000303 21.55%

2030 $ 0.000318 27.63%

2031 $ 0.000334 34.01%

2032 $ 0.000351 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.000369 47.75%

2034 $ 0.000387 55.13%

2035 $ 0.000406 62.89%

2036 $ 0.000427 71.03%

2037 $ 0.000448 79.59%

2038 $ 0.000470 88.56%

2039 $ 0.000494 97.99%

2040 $ 0.000519 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Xing Xing Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.000249 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.000249 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.000249 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.000250 0.41% Ramalan HargaXing Xing (XING) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk XING pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.000249 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaXing Xing (XING) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi XING, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.000249 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaXing Xing (XING) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi XING, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.000249 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaXing Xing (XING)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk XING ialah $0.000250 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Xing Xing Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 247.06K$ 247.06K $ 247.06K Bekalan Peredaran 989.19M 989.19M 989.19M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini XING ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, XING mempunyai bekalan edaran sebanyak 989.19M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 247.06K. Lihat Harga Langsung XING

Xing Xing Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Xing Xing, harga semasa Xing Xing ialah 0.000249USD. Bekalan edaran Xing Xing(XING) ialah 989.19M XING , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $247,055 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 11.94% $ 0 $ 0.000253 $ 0.000221

7 Hari 19.34% $ 0.000048 $ 0.000252 $ 0.000202

30 Hari 7.98% $ 0.000019 $ 0.000252 $ 0.000202 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Xing Xing telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 11.94% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Xing Xing didagangkan pada paras tertinggi $0.000252 dan paras terendah $0.000202 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 19.34% . Trend terkini ini mempamerkan potensi XING untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Xing Xing telah mengalami perubahan sebanyak 7.98% , mencerminkan kira-kira $0.000019 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa XING berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Xing Xing (XING) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Xing Xing ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan XING berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Xing Xing untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi XING, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Xing Xing. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan XING. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum XING untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Xing Xing.

Mengapa Ramalan Harga XING Penting?

XING Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahXING berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,XING akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga XING pada bulan depan? Menurut Xing Xing (XING) alat ramalan harga, harga XING yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 XING pada tahun 2026? Harga 1Xing Xing (XING) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, XING akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga XING pada tahun 2027? Xing Xing (XING) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 XING menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga XING pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Xing Xing (XING) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga XING pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Xing Xing (XING) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 XING pada tahun 2030? Harga 1Xing Xing (XING) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, XING akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga XING untuk 2040? Xing Xing (XING) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 XING menjelang tahun 2040.