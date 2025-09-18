XNET Mobile (XNET) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga XNET Mobile untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak XNET yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga XNET Mobile % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan XNET Mobile Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) XNET Mobile (XNET) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, XNET Mobile berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.021578 pada tahun 2025. XNET Mobile (XNET) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, XNET Mobile berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.022657 pada tahun 2026. XNET Mobile (XNET) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan XNET yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.023789 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. XNET Mobile (XNET) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan XNET yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.024979 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. XNET Mobile (XNET) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran XNET pada tahun 2029 ialah $ 0.026228 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. XNET Mobile (XNET) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran XNET pada tahun 2030 ialah $ 0.027539 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. XNET Mobile (XNET) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga XNET Mobile berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.044859. XNET Mobile (XNET) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga XNET Mobile berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.073071. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.021578 0.00%

2026 $ 0.022657 5.00%

2027 $ 0.023789 10.25%

2028 $ 0.024979 15.76%

2029 $ 0.026228 21.55%

2030 $ 0.027539 27.63%

2031 $ 0.028916 34.01%

2032 $ 0.030362 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.031880 47.75%

2034 $ 0.033474 55.13%

2035 $ 0.035148 62.89%

2036 $ 0.036905 71.03%

2037 $ 0.038751 79.59%

2038 $ 0.040688 88.56%

2039 $ 0.042723 97.99%

2040 $ 0.044859 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga XNET Mobile Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.021578 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.021581 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.021598 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.021666 0.41% Ramalan HargaXNET Mobile (XNET) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk XNET pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.021578 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaXNET Mobile (XNET) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi XNET, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.021581 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaXNET Mobile (XNET) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi XNET, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.021598 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaXNET Mobile (XNET)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk XNET ialah $0.021666 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga XNET Mobile Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 2.97M$ 2.97M $ 2.97M Bekalan Peredaran 137.46M 137.46M 137.46M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini XNET ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, XNET mempunyai bekalan edaran sebanyak 137.46M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 2.97M. Lihat Harga Langsung XNET

XNET Mobile Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung XNET Mobile, harga semasa XNET Mobile ialah 0.021578USD. Bekalan edaran XNET Mobile(XNET) ialah 137.46M XNET , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $2,967,322 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -19.32% $ -0.005170 $ 0.027197 $ 0.019493

7 Hari -4.47% $ -0.000965 $ 0.027591 $ 0.018193

30 Hari 12.72% $ 0.002744 $ 0.027591 $ 0.018193 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, XNET Mobile telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $-0.005170 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -19.32% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, XNET Mobile didagangkan pada paras tertinggi $0.027591 dan paras terendah $0.018193 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -4.47% . Trend terkini ini mempamerkan potensi XNET untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, XNET Mobile telah mengalami perubahan sebanyak 12.72% , mencerminkan kira-kira $0.002744 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa XNET berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga XNET Mobile (XNET) Berfungsi? Modul Ramalan Harga XNET Mobile ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan XNET berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap XNET Mobile untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi XNET, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga XNET Mobile. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan XNET. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum XNET untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan XNET Mobile.

Mengapa Ramalan Harga XNET Penting?

XNET Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

