Yaku (YAKU) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Yaku untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak YAKU yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Yaku % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Yaku Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Yaku (YAKU) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Yaku berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.001207 pada tahun 2025. Yaku (YAKU) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Yaku berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.001267 pada tahun 2026. Yaku (YAKU) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan YAKU yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.001330 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Yaku (YAKU) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan YAKU yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.001397 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Yaku (YAKU) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran YAKU pada tahun 2029 ialah $ 0.001467 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Yaku (YAKU) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran YAKU pada tahun 2030 ialah $ 0.001540 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Yaku (YAKU) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Yaku berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.002509. Yaku (YAKU) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Yaku berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.004088. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.001207 0.00%

Statistik Harga Yaku Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 597.93K$ 597.93K $ 597.93K Bekalan Peredaran 495.29M 495.29M 495.29M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini YAKU ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, YAKU mempunyai bekalan edaran sebanyak 495.29M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 597.93K. Lihat Harga Langsung YAKU

Yaku Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Yaku, harga semasa Yaku ialah 0.001207USD. Bekalan edaran Yaku(YAKU) ialah 495.29M YAKU , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $597,933 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 10.43% $ 0.000114 $ 0.001207 $ 0.001093

7 Hari 14.12% $ 0.000170 $ 0.001207 $ 0.000855

30 Hari 0.35% $ 0.000004 $ 0.001207 $ 0.000855 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Yaku telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000114 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 10.43% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Yaku didagangkan pada paras tertinggi $0.001207 dan paras terendah $0.000855 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 14.12% . Trend terkini ini mempamerkan potensi YAKU untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Yaku telah mengalami perubahan sebanyak 0.35% , mencerminkan kira-kira $0.000004 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa YAKU berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Yaku (YAKU) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Yaku ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan YAKU berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Yaku untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi YAKU, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Yaku. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan YAKU. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum YAKU untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Yaku.

Mengapa Ramalan Harga YAKU Penting?

YAKU Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahYAKU berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,YAKU akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga YAKU pada bulan depan? Menurut Yaku (YAKU) alat ramalan harga, harga YAKU yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 YAKU pada tahun 2026? Harga 1Yaku (YAKU) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, YAKU akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga YAKU pada tahun 2027? Yaku (YAKU) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 YAKU menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga YAKU pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Yaku (YAKU) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga YAKU pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Yaku (YAKU) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 YAKU pada tahun 2030? Harga 1Yaku (YAKU) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, YAKU akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga YAKU untuk 2040? Yaku (YAKU) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 YAKU menjelang tahun 2040.