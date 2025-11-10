Yara AI (YARA) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Yara AI untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak YARA yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Yara AI % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Yara AI Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Yara AI (YARA) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Yara AI berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000386 pada tahun 2025. Yara AI (YARA) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Yara AI berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000405 pada tahun 2026. Yara AI (YARA) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan YARA yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.000425 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Yara AI (YARA) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan YARA yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.000446 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Yara AI (YARA) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran YARA pada tahun 2029 ialah $ 0.000469 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Yara AI (YARA) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran YARA pada tahun 2030 ialah $ 0.000492 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Yara AI (YARA) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Yara AI berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000802. Yara AI (YARA) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Yara AI berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.001307.

2026 $ 0.000405 5.00%

2027 $ 0.000425 10.25%

2028 $ 0.000446 15.76%

2029 $ 0.000469 21.55%

2030 $ 0.000492 27.63%

2031 $ 0.000517 34.01%

2032 $ 0.000543 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.000570 47.75%

2034 $ 0.000598 55.13%

2035 $ 0.000628 62.89%

2036 $ 0.000660 71.03%

2037 $ 0.000693 79.59%

2038 $ 0.000727 88.56%

2039 $ 0.000764 97.99%

2040 $ 0.000802 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Yara AI Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 0.000386 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 0.000386 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 0.000386 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 0.000387 0.41% Ramalan HargaYara AI (YARA) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk YARA pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $0.000386 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaYara AI (YARA) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi YARA, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.000386 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaYara AI (YARA) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi YARA, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.000386 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaYara AI (YARA)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk YARA ialah $0.000387 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Yara AI Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 300.79K$ 300.79K $ 300.79K Bekalan Peredaran 779.16M 779.16M 779.16M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini YARA ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, YARA mempunyai bekalan edaran sebanyak 779.16M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 300.79K. Lihat Harga Langsung YARA

Yara AI Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Yara AI, harga semasa Yara AI ialah 0.000386USD. Bekalan edaran Yara AI(YARA) ialah 779.16M YARA , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $300,785 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 40.56% $ 0.000111 $ 0.000404 $ 0.000273

7 Hari -10.03% $ -0.000038 $ 0.000411 $ 0.000158

30 Hari 142.08% $ 0.000548 $ 0.000411 $ 0.000158 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Yara AI telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000111 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 40.56% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Yara AI didagangkan pada paras tertinggi $0.000411 dan paras terendah $0.000158 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -10.03% . Trend terkini ini mempamerkan potensi YARA untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Yara AI telah mengalami perubahan sebanyak 142.08% , mencerminkan kira-kira $0.000548 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa YARA berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Yara AI (YARA) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Yara AI ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan YARA berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Yara AI untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi YARA, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Yara AI. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan YARA. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum YARA untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Yara AI.

Mengapa Ramalan Harga YARA Penting?

YARA Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

