Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Yellow Road % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Yellow Road Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Yellow Road (ROAD) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Yellow Road berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.010945 pada tahun 2025. Yellow Road (ROAD) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Yellow Road berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.011492 pada tahun 2026. Yellow Road (ROAD) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan ROAD yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.012067 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Yellow Road (ROAD) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan ROAD yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.012670 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Yellow Road (ROAD) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran ROAD pada tahun 2029 ialah $ 0.013304 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Yellow Road (ROAD) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran ROAD pada tahun 2030 ialah $ 0.013969 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Yellow Road (ROAD) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Yellow Road berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.022754. Yellow Road (ROAD) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Yellow Road berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.037064. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.010945 0.00%

2026 $ 0.011492 5.00%

2027 $ 0.012067 10.25%

2028 $ 0.012670 15.76%

2029 $ 0.013304 21.55%

2030 $ 0.013969 27.63%

2031 $ 0.014667 34.01%

2032 $ 0.015401 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.016171 47.75%

2034 $ 0.016979 55.13%

2035 $ 0.017828 62.89%

2036 $ 0.018720 71.03%

2037 $ 0.019656 79.59%

2038 $ 0.020639 88.56%

2039 $ 0.021671 97.99%

2040 $ 0.022754 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Yellow Road Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.010945 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.010946 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.010955 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.010990 0.41% Ramalan HargaYellow Road (ROAD) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk ROAD pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.010945 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaYellow Road (ROAD) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi ROAD, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.010946 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaYellow Road (ROAD) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi ROAD, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.010955 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaYellow Road (ROAD)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk ROAD ialah $0.010990 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Yellow Road Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 38.62K$ 38.62K $ 38.62K Bekalan Peredaran 3.53M 3.53M 3.53M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini ROAD ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, ROAD mempunyai bekalan edaran sebanyak 3.53M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 38.62K. Lihat Harga Langsung ROAD

Yellow Road Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Yellow Road, harga semasa Yellow Road ialah 0.010945USD. Bekalan edaran Yellow Road(ROAD) ialah 3.53M ROAD , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $38,620 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 1.16% $ 0.000125 $ 0.011036 $ 0.010820

7 Hari 8.45% $ 0.000924 $ 0.010989 $ 0.009512

30 Hari 13.61% $ 0.001489 $ 0.010989 $ 0.009512 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Yellow Road telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000125 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 1.16% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Yellow Road didagangkan pada paras tertinggi $0.010989 dan paras terendah $0.009512 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 8.45% . Trend terkini ini mempamerkan potensi ROAD untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Yellow Road telah mengalami perubahan sebanyak 13.61% , mencerminkan kira-kira $0.001489 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa ROAD berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Yellow Road (ROAD) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Yellow Road ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan ROAD berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Yellow Road untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi ROAD, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Yellow Road. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan ROAD. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum ROAD untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Yellow Road.

Mengapa Ramalan Harga ROAD Penting?

ROAD Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahROAD berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,ROAD akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga ROAD pada bulan depan? Menurut Yellow Road (ROAD) alat ramalan harga, harga ROAD yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 ROAD pada tahun 2026? Harga 1Yellow Road (ROAD) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, ROAD akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga ROAD pada tahun 2027? Yellow Road (ROAD) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 ROAD menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga ROAD pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Yellow Road (ROAD) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga ROAD pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Yellow Road (ROAD) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 ROAD pada tahun 2030? Harga 1Yellow Road (ROAD) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, ROAD akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga ROAD untuk 2040? Yellow Road (ROAD) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 ROAD menjelang tahun 2040.