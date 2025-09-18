Yield Yak (YAK) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Yield Yak untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak YAK yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Yield Yak Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Yield Yak (YAK) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Yield Yak berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 586.58 pada tahun 2025. Yield Yak (YAK) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Yield Yak berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 615.9090 pada tahun 2026. Yield Yak (YAK) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan YAK yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 646.7044 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Yield Yak (YAK) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan YAK yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 679.0396 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Yield Yak (YAK) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran YAK pada tahun 2029 ialah $ 712.9916 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Yield Yak (YAK) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran YAK pada tahun 2030 ialah $ 748.6412 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Yield Yak (YAK) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Yield Yak berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 1,219.4576. Yield Yak (YAK) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Yield Yak berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 1,986.3680.

2026 $ 615.9090 5.00%

2027 $ 646.7044 10.25%

2028 $ 679.0396 15.76%

2029 $ 712.9916 21.55%

2030 $ 748.6412 27.63%

2031 $ 786.0733 34.01%

2032 $ 825.3769 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 866.6458 47.75%

2034 $ 909.9781 55.13%

2035 $ 955.4770 62.89%

2036 $ 1,003.2508 71.03%

2037 $ 1,053.4134 79.59%

2038 $ 1,106.0840 88.56%

2039 $ 1,161.3882 97.99%

Ramalan Harga Yield Yak Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 586.58 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 586.6603 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 587.1424 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 588.9906 0.41% Ramalan HargaYield Yak (YAK) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk YAK pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $586.58 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaYield Yak (YAK) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi YAK, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $586.6603 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaYield Yak (YAK) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi YAK, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $587.1424 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaYield Yak (YAK)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk YAK ialah $588.9906 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Yield Yak Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 5.87M Bekalan Peredaran 10.00K Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini YAK ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, YAK mempunyai bekalan edaran sebanyak 10.00K dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 5.87M.

Yield Yak Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Yield Yak, harga semasa Yield Yak ialah 586.58USD. Bekalan edaran Yield Yak(YAK) ialah 10.00K YAK , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $5,868,960 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 9.92% $ 52.92 $ 598.46 $ 530.71

7 Hari 14.05% $ 82.4110 $ 596.4355 $ 499.7355

30 Hari 3.44% $ 20.1650 $ 596.4355 $ 499.7355 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Yield Yak telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $52.92 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 9.92% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Yield Yak didagangkan pada paras tertinggi $596.4355 dan paras terendah $499.7355 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 14.05% . Trend terkini ini mempamerkan potensi YAK untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Yield Yak telah mengalami perubahan sebanyak 3.44% , mencerminkan kira-kira $20.1650 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa YAK berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Yield Yak (YAK) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Yield Yak ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan YAK berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Yield Yak untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi YAK, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Yield Yak. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan YAK. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum YAK untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Yield Yak.

Mengapa Ramalan Harga YAK Penting?

YAK Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahYAK berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,YAK akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga YAK pada bulan depan? Menurut Yield Yak (YAK) alat ramalan harga, harga YAK yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 YAK pada tahun 2026? Harga 1Yield Yak (YAK) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, YAK akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga YAK pada tahun 2027? Yield Yak (YAK) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 YAK menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga YAK pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Yield Yak (YAK) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga YAK pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Yield Yak (YAK) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 YAK pada tahun 2030? Harga 1Yield Yak (YAK) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, YAK akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga YAK untuk 2040? Yield Yak (YAK) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 YAK menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang