ynBNB MAX (YNBNBX) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga ynBNB MAX untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak YNBNBX yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli YNBNBX

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga ynBNB MAX % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan ynBNB MAX Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) ynBNB MAX (YNBNBX) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, ynBNB MAX berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 1,025.44 pada tahun 2025. ynBNB MAX (YNBNBX) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, ynBNB MAX berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 1,076.7120 pada tahun 2026. ynBNB MAX (YNBNBX) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan YNBNBX yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 1,130.5476 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. ynBNB MAX (YNBNBX) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan YNBNBX yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 1,187.0749 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. ynBNB MAX (YNBNBX) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran YNBNBX pada tahun 2029 ialah $ 1,246.4287 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. ynBNB MAX (YNBNBX) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran YNBNBX pada tahun 2030 ialah $ 1,308.7501 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. ynBNB MAX (YNBNBX) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga ynBNB MAX berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 2,131.8161. ynBNB MAX (YNBNBX) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga ynBNB MAX berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 3,472.5038. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 1,025.44 0.00%

2026 $ 1,076.7120 5.00%

2027 $ 1,130.5476 10.25%

2028 $ 1,187.0749 15.76%

2029 $ 1,246.4287 21.55%

2030 $ 1,308.7501 27.63%

2031 $ 1,374.1876 34.01%

2032 $ 1,442.8970 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 1,515.0419 47.75%

2034 $ 1,590.7940 55.13%

2035 $ 1,670.3337 62.89%

2036 $ 1,753.8503 71.03%

2037 $ 1,841.5429 79.59%

2038 $ 1,933.6200 88.56%

2039 $ 2,030.3010 97.99%

2040 $ 2,131.8161 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga ynBNB MAX Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 1,025.44 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 1,025.5804 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 1,026.4232 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 1,029.6541 0.41% Ramalan HargaynBNB MAX (YNBNBX) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk YNBNBX pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $1,025.44 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaynBNB MAX (YNBNBX) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi YNBNBX, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $1,025.5804 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaynBNB MAX (YNBNBX) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi YNBNBX, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $1,026.4232 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaynBNB MAX (YNBNBX)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk YNBNBX ialah $1,029.6541 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga ynBNB MAX Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 31.21M$ 31.21M $ 31.21M Bekalan Peredaran 30.44K 30.44K 30.44K Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini YNBNBX ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, YNBNBX mempunyai bekalan edaran sebanyak 30.44K dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 31.21M. Lihat Harga Langsung YNBNBX

ynBNB MAX Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung ynBNB MAX, harga semasa ynBNB MAX ialah 1,025.44USD. Bekalan edaran ynBNB MAX(YNBNBX) ialah 30.44K YNBNBX , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $31,213,502 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 3.63% $ 35.9 $ 1,027.03 $ 973.38

7 Hari 11.44% $ 117.2948 $ 1,025.8348 $ 868.3103

30 Hari 17.19% $ 176.3016 $ 1,025.8348 $ 868.3103 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ynBNB MAX telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $35.9 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 3.63% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, ynBNB MAX didagangkan pada paras tertinggi $1,025.8348 dan paras terendah $868.3103 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 11.44% . Trend terkini ini mempamerkan potensi YNBNBX untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, ynBNB MAX telah mengalami perubahan sebanyak 17.19% , mencerminkan kira-kira $176.3016 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa YNBNBX berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga ynBNB MAX (YNBNBX) Berfungsi? Modul Ramalan Harga ynBNB MAX ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan YNBNBX berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap ynBNB MAX untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi YNBNBX, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga ynBNB MAX. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan YNBNBX. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum YNBNBX untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan ynBNB MAX.

Mengapa Ramalan Harga YNBNBX Penting?

YNBNBX Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahYNBNBX berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,YNBNBX akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga YNBNBX pada bulan depan? Menurut ynBNB MAX (YNBNBX) alat ramalan harga, harga YNBNBX yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 YNBNBX pada tahun 2026? Harga 1ynBNB MAX (YNBNBX) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, YNBNBX akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga YNBNBX pada tahun 2027? ynBNB MAX (YNBNBX) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 YNBNBX menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga YNBNBX pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, ynBNB MAX (YNBNBX) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga YNBNBX pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, ynBNB MAX (YNBNBX) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 YNBNBX pada tahun 2030? Harga 1ynBNB MAX (YNBNBX) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, YNBNBX akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga YNBNBX untuk 2040? ynBNB MAX (YNBNBX) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 YNBNBX menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang