Dapatkan ramalan harga ynUSD Max untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak YNUSDX yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga ynUSD Max % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan ynUSD Max Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) ynUSD Max (YNUSDX) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, ynUSD Max berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 1.019 pada tahun 2025. ynUSD Max (YNUSDX) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, ynUSD Max berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 1.0699 pada tahun 2026. ynUSD Max (YNUSDX) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan YNUSDX yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 1.1234 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. ynUSD Max (YNUSDX) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan YNUSDX yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 1.1796 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. ynUSD Max (YNUSDX) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran YNUSDX pada tahun 2029 ialah $ 1.2386 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. ynUSD Max (YNUSDX) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran YNUSDX pada tahun 2030 ialah $ 1.3005 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. ynUSD Max (YNUSDX) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga ynUSD Max berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 2.1184. ynUSD Max (YNUSDX) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga ynUSD Max berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 3.4506. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 1.019 0.00%

2026 $ 1.0699 5.00%

2027 $ 1.1234 10.25%

2028 $ 1.1796 15.76%

2029 $ 1.2386 21.55%

2030 $ 1.3005 27.63%

2031 $ 1.3655 34.01%

2032 $ 1.4338 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 1.5055 47.75%

2034 $ 1.5808 55.13%

2035 $ 1.6598 62.89%

2036 $ 1.7428 71.03%

2037 $ 1.8299 79.59%

2038 $ 1.9214 88.56%

2039 $ 2.0175 97.99%

2040 $ 2.1184 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga ynUSD Max Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 19, 2025(Hari ini) $ 1.019 0.00%

September 20, 2025(Esok) $ 1.0191 0.01%

September 26, 2025(Minggu ini) $ 1.0199 0.10%

October 19, 2025(30 Hari) $ 1.0231 0.41% Ramalan HargaynUSD Max (YNUSDX) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk YNUSDX pada September 19, 2025(Hari ini) , ialah $1.019 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaynUSD Max (YNUSDX) Esok Untuk September 20, 2025(Esok), ramalan harga bagi YNUSDX, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $1.0191 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaynUSD Max (YNUSDX) Minggu Ini Menjelang September 26, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi YNUSDX, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $1.0199 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaynUSD Max (YNUSDX)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk YNUSDX ialah $1.0231 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga ynUSD Max Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 86.65K$ 86.65K $ 86.65K Bekalan Peredaran 85.01K 85.01K 85.01K Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini YNUSDX ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, YNUSDX mempunyai bekalan edaran sebanyak 85.01K dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 86.65K. Lihat Harga Langsung YNUSDX

ynUSD Max Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung ynUSD Max, harga semasa ynUSD Max ialah 1.019USD. Bekalan edaran ynUSD Max(YNUSDX) ialah 85.01K YNUSDX , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $86,647 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.07% $ -0.000720 $ 1.021 $ 1.02

7 Hari 0.14% $ 0.001442 $ 1.0210 $ 1.0126

30 Hari 1.17% $ 0.011908 $ 1.0210 $ 1.0126 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ynUSD Max telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $-0.000720 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -0.07% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, ynUSD Max didagangkan pada paras tertinggi $1.0210 dan paras terendah $1.0126 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.14% . Trend terkini ini mempamerkan potensi YNUSDX untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, ynUSD Max telah mengalami perubahan sebanyak 1.17% , mencerminkan kira-kira $0.011908 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa YNUSDX berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga ynUSD Max (YNUSDX) Berfungsi? Modul Ramalan Harga ynUSD Max ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan YNUSDX berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap ynUSD Max untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi YNUSDX, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga ynUSD Max. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan YNUSDX. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum YNUSDX untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan ynUSD Max.

Mengapa Ramalan Harga YNUSDX Penting?

YNUSDX Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahYNUSDX berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,YNUSDX akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga YNUSDX pada bulan depan? Menurut ynUSD Max (YNUSDX) alat ramalan harga, harga YNUSDX yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 YNUSDX pada tahun 2026? Harga 1ynUSD Max (YNUSDX) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, YNUSDX akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga YNUSDX pada tahun 2027? ynUSD Max (YNUSDX) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 YNUSDX menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga YNUSDX pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, ynUSD Max (YNUSDX) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga YNUSDX pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, ynUSD Max (YNUSDX) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 YNUSDX pada tahun 2030? Harga 1ynUSD Max (YNUSDX) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, YNUSDX akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga YNUSDX untuk 2040? ynUSD Max (YNUSDX) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 YNUSDX menjelang tahun 2040.