ZeroTrust (ZERØ) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga ZeroTrust untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak ZERØ yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli ZERØ

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga ZeroTrust % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan ZeroTrust Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) ZeroTrust (ZERØ) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, ZeroTrust berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.005868 pada tahun 2025. ZeroTrust (ZERØ) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, ZeroTrust berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.006161 pada tahun 2026. ZeroTrust (ZERØ) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan ZERØ yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.006469 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. ZeroTrust (ZERØ) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan ZERØ yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.006793 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. ZeroTrust (ZERØ) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran ZERØ pada tahun 2029 ialah $ 0.007132 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. ZeroTrust (ZERØ) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran ZERØ pada tahun 2030 ialah $ 0.007489 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. ZeroTrust (ZERØ) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga ZeroTrust berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.012199. ZeroTrust (ZERØ) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga ZeroTrust berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.019871. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.005868 0.00%

2026 $ 0.006161 5.00%

2027 $ 0.006469 10.25%

2028 $ 0.006793 15.76%

2029 $ 0.007132 21.55%

2030 $ 0.007489 27.63%

2031 $ 0.007863 34.01%

2032 $ 0.008257 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.008669 47.75%

2034 $ 0.009103 55.13%

2035 $ 0.009558 62.89%

2036 $ 0.010036 71.03%

2037 $ 0.010538 79.59%

2038 $ 0.011065 88.56%

2039 $ 0.011618 97.99%

2040 $ 0.012199 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga ZeroTrust Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 0.005868 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 0.005868 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 0.005873 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 0.005892 0.41% Ramalan HargaZeroTrust (ZERØ) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk ZERØ pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $0.005868 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaZeroTrust (ZERØ) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi ZERØ, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.005868 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaZeroTrust (ZERØ) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi ZERØ, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.005873 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaZeroTrust (ZERØ)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk ZERØ ialah $0.005892 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga ZeroTrust Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 2.16M$ 2.16M $ 2.16M Bekalan Peredaran 367.74M 367.74M 367.74M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini ZERØ ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, ZERØ mempunyai bekalan edaran sebanyak 367.74M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 2.16M. Lihat Harga Langsung ZERØ

ZeroTrust Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung ZeroTrust, harga semasa ZeroTrust ialah 0.005868USD. Bekalan edaran ZeroTrust(ZERØ) ialah 367.74M ZERØ , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $2,155,131 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 6.72% $ 0.000369 $ 0.005866 $ 0.005285

7 Hari -30.24% $ -0.001774 $ 0.010031 $ 0.005147

30 Hari 16.82% $ 0.000986 $ 0.010031 $ 0.005147 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ZeroTrust telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000369 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 6.72% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, ZeroTrust didagangkan pada paras tertinggi $0.010031 dan paras terendah $0.005147 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -30.24% . Trend terkini ini mempamerkan potensi ZERØ untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, ZeroTrust telah mengalami perubahan sebanyak 16.82% , mencerminkan kira-kira $0.000986 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa ZERØ berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga ZeroTrust (ZERØ) Berfungsi? Modul Ramalan Harga ZeroTrust ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan ZERØ berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap ZeroTrust untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi ZERØ, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga ZeroTrust. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan ZERØ. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum ZERØ untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan ZeroTrust.

Mengapa Ramalan Harga ZERØ Penting?

ZERØ Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahZERØ berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,ZERØ akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga ZERØ pada bulan depan? Menurut ZeroTrust (ZERØ) alat ramalan harga, harga ZERØ yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 ZERØ pada tahun 2026? Harga 1ZeroTrust (ZERØ) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, ZERØ akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga ZERØ pada tahun 2027? ZeroTrust (ZERØ) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 ZERØ menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga ZERØ pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, ZeroTrust (ZERØ) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga ZERØ pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, ZeroTrust (ZERØ) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 ZERØ pada tahun 2030? Harga 1ZeroTrust (ZERØ) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, ZERØ akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga ZERØ untuk 2040? ZeroTrust (ZERØ) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 ZERØ menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang