Harga HAJIMI langsung hari ini ialah 0.01915 USD.哈基米 modal pasaran ialah -- USD. Jejaki masa nyata 哈基米 kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!Harga HAJIMI langsung hari ini ialah 0.01915 USD.哈基米 modal pasaran ialah -- USD. Jejaki masa nyata 哈基米 kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:37:31 (UTC+8)

HAJIMI Harga Hari Ini

Harga langsung HAJIMI (哈基米) hari ini ialah $ 0.01915, dengan 7.10% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa 哈基米 kepada USD penukaran adalah $ 0.01915 setiap 哈基米.

HAJIMI kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- 哈基米. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, 哈基米 didagangkan antara $ 0.01728 (rendah) dan $ 0.01969 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, 哈基米 dipindahkan +1.16% dalam sejam terakhir dan -24.79% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 62.55K.

HAJIMI (哈基米) Maklumat Pasaran

$ 62.55K
$ 0.00
BSC

Had Pasaran semasa HAJIMI ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 62.55K. Bekalan edaran 哈基米 ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak --. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah --.

HAJIMI Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.01728
24J Rendah
$ 0.01969
24J Tinggi

$ 0.01728
$ 0.01969
--
--
+1.16%

+7.10%

-24.79%

-24.79%

HAJIMI (哈基米) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk HAJIMI hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0012695+7.10%
30 Hari$ -0.01264-39.77%
60 Hari$ +0.01315+219.16%
90 Hari$ +0.01315+219.16%
Perubahan Harga HAJIMI Hari Ini

Hari ini, 哈基米 mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0012695 (+7.10%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariHAJIMI

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.01264 (-39.77%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari HAJIMI

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, 哈基米 mengalami perubahan sebanyak $ +0.01315 (+219.16%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari HAJIMI

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.01315 (+219.16%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga HAJIMI (哈基米)?

Semak HAJIMIhalaman Sejarah Harga sekarang.

Analisis AI untuk HAJIMI

Cerapan dipacu AI yang menganalisis HAJIMI pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.

Apakah faktor yang mempengaruhi harga HAJIMI?

HAJIMI cryptocurrency prices are influenced by several key factors:

1. Market sentiment and investor confidence
2. Trading volume and liquidity levels
3. Overall crypto market trends and Bitcoin correlation
4. Project development updates and roadmap progress
5. Exchange listings and accessibility
6. Community engagement and social media buzz
7. Regulatory news affecting crypto markets
8. Partnership announcements and adoption rates

These factors interact to create price volatility typical of emerging cryptocurrencies.

Mengapa orang ingin tahu harga HAJIMI hari ini?

People want to know HAJIMI price today for several key reasons:

1. Trading decisions - Investors need current prices to buy/sell at optimal moments
2. Portfolio tracking - Monitor investment value and performance
3. Market analysis - Understanding price trends and volatility patterns

Ramalan Harga untuk HAJIMI

HAJIMI (哈基米) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran 哈基米 pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
HAJIMI (哈基米) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga HAJIMI berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Ingin tahu berapa harga HAJIMI yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk 哈基米 ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik HAJIMI Ramalan Harga.

Perihal HAJIMI

HAJIMI is a digital asset that operates on a decentralized blockchain network. It is primarily designed to facilitate secure, peer-to-peer transactions, enabling users to send and receive digital assets across the network without the need for intermediaries. HAJIMI leverages a proof-of-stake consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency compared to proof-of-work systems. The asset's supply and issuance model is algorithmically controlled, ensuring a predictable and transparent distribution of new tokens. In the broader cryptocurrency ecosystem, HAJIMI is often utilized for its fast transaction speeds and low fees, making it a popular choice for microtransactions and everyday purchases.

Bagaimana untuk membeli & Melabur HAJIMI dalam Malaysia

Bersedia untuk bermula dengan HAJIMI? Membeli 哈基米 adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli HAJIMI. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan HAJIMI (哈基米) perjalanan Membeli anda.

Langkah 1

Daftar untuk Akaun dan Lengkapkan KYC

Mula-mula, daftar untuk akaun dan lengkapkan KYC di MEXC. Anda boleh berbuat demikian di laman web rasmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nombor telefon atau alamat e-mel anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC atau USDE pada Dompet Anda

USDT, USDC dan USDE memudahkan dagangan di MEXC. Anda boleh membeli USDT, USDC dan USDE melalui pindahan wang melalui bank, dagangan OTC atau P2P.

Langkah 3

Pergi ke Halaman Dagangan Spot

Di laman web MEXC, klik pada Spot di bar atas dan cari token pilihan anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebihan -- token tersedia, anda boleh membeli Bitcoin, Ethereum dan token sohor kini dengan mudah.
Langkah 5

Lengkapkan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau yang setara dalam mata wang tempatan anda. Klik Beli, dan HAJIMI akan dikreditkan serta-merta ke dompet anda.
Panduan Cara Membeli HAJIMI (哈基米)

Apa yang boleh anda lakukan dengan HAJIMI

Memiliki HAJIMI membolehkan anda membuka lebih banyak pintu dari segi hanya membeli dan memegang. Anda boleh berdagang BTC di ratusan pasaran, memperoleh ganjaran pasif melalui produk pertaruhan dan simpanan fleksibel, atau memanfaatkan alat dagangan profesional untuk mengembangkan aset anda. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, pelabur berpengalaman, MEXC memudahkan untuk memaksimumkan potensi crypto anda. Di bawah ialah empat cara teratas anda boleh memanfaatkan sepenuhnya token Bitcoin anda

Berdagang dengan Yuran Amat Rendah di MEXC

Membeli HAJIMI (哈基米) di MEXC bermakna lebih nilai untuk wang anda. Sebagai salah satu platform kripto dengan bayaran terendah di pasaran, MEXC membantu anda mengurangkan kos daripada perdagangan pertama anda.

Apakah itu HAJIMI (哈基米)

HAJIMI was inspired by an orange stray cat that went viral online.

HAJIMI Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang HAJIMI, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Peneroka Blok

