HAJIMI Harga Hari Ini

Harga langsung HAJIMI (哈基米) hari ini ialah $ 0.01915, dengan 7.10% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa 哈基米 kepada USD penukaran adalah $ 0.01915 setiap 哈基米.

HAJIMI kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- 哈基米. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, 哈基米 didagangkan antara $ 0.01728 (rendah) dan $ 0.01969 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, 哈基米 dipindahkan +1.16% dalam sejam terakhir dan -24.79% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 62.55K.

HAJIMI (哈基米) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 62.55K$ 62.55K $ 62.55K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan ---- -- Rantaian Blok Awam BSC

Had Pasaran semasa HAJIMI ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 62.55K. Bekalan edaran 哈基米 ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak --. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah --.