Harga KEFUXIAOHE langsung hari ini ialah 0.005847 USD.客服小何 modal pasaran ialah 5,847,000 USD. Jejaki masa nyata 客服小何 kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai 客服小何

Maklumat Harga 客服小何

Apakah 客服小何

Tokenomik 客服小何

Ramalan Harga 客服小何

Sejarah 客服小何

客服小何 Panduan Membeli

Penukar Mata Wang 客服小何-ke-Fiat

客服小何 Spot

客服小何 Niaga Hadapan USDT-M

KEFUXIAOHE Logo

KEFUXIAOHEHargae(客服小何)

1 客服小何 ke USD Harga Langsung:

$0.005863
$0.005863
-1.44%1D
USD
KEFUXIAOHE (客服小何) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 00:06:05 (UTC+8)

KEFUXIAOHE Harga Hari Ini

Harga langsung KEFUXIAOHE (客服小何) hari ini ialah $ 0.005847, dengan 1.44% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa 客服小何 kepada USD penukaran adalah $ 0.005847 setiap 客服小何.

KEFUXIAOHE kini berada pada kedudukan #1365 mengikut permodalan pasaran pada $ 5.85M, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B 客服小何. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, 客服小何 didagangkan antara $ 0.005147 (rendah) dan $ 0.00595 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.08556276703003587, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.000043032462571064.

Dalam prestasi jangka pendek, 客服小何 dipindahkan +2.43% dalam sejam terakhir dan -30.89% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 56.99K.

KEFUXIAOHE (客服小何) Maklumat Pasaran

No.1365

$ 5.85M
$ 5.85M

$ 56.99K
$ 56.99K

$ 5.85M
$ 5.85M

1.00B
1.00B

1,000,000,000
1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000

100.00%

BSC

Had Pasaran semasa KEFUXIAOHE ialah $ 5.85M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 56.99K. Bekalan edaran 客服小何 ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 5.85M.

KEFUXIAOHE Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.005147
$ 0.005147
24J Rendah
$ 0.00595
$ 0.00595
24J Tinggi

$ 0.005147
$ 0.005147

$ 0.00595
$ 0.00595

$ 0.08556276703003587
$ 0.08556276703003587

$ 0.000043032462571064
$ 0.000043032462571064

+2.43%

-1.44%

-30.89%

-30.89%

KEFUXIAOHE (客服小何) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk KEFUXIAOHE hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00008566-1.44%
30 Hari$ -0.011513-66.32%
60 Hari$ -0.014153-70.77%
90 Hari$ -0.014153-70.77%
Perubahan Harga KEFUXIAOHE Hari Ini

Hari ini, 客服小何 mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.00008566 (-1.44%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariKEFUXIAOHE

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.011513 (-66.32%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari KEFUXIAOHE

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, 客服小何 mengalami perubahan sebanyak $ -0.014153 (-70.77%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari KEFUXIAOHE

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.014153 (-70.77%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga KEFUXIAOHE (客服小何)?

Semak KEFUXIAOHEhalaman Sejarah Harga sekarang.

Analisis AI untuk KEFUXIAOHE

Cerapan dipacu AI yang menganalisis KEFUXIAOHE pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.

Apakah faktor yang mempengaruhi harga KEFUXIAOHE?

KEFUXIAOHE appears to be a specific token name. Generally, cryptocurrency prices are influenced by:

1. Market demand and supply
2. Trading volume and liquidity
3. Community adoption and utility
4. Market sentiment and speculation
5. Overall crypto market trends
6. Token economics and distribution

Mengapa orang ingin tahu harga KEFUXIAOHE hari ini?

People want to know KEFUXIAOHE price today for several reasons: investment decisions, portfolio tracking, trading opportunities, market analysis, and profit/loss calculations. Real-time pricing helps traders identify entry/exit points, assess volatility, and make informed financial choices in the dynamic crypto market.

Ramalan Harga untuk KEFUXIAOHE

KEFUXIAOHE (客服小何) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran 客服小何 pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
KEFUXIAOHE (客服小何) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga KEFUXIAOHE berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Alat MEXC
Untuk unjuran senario masa nyata dan analisis yang lebih diperibadikan, pengguna boleh menggunakan Alat Ramalan Harga dan Wawasan Pasaran AI MEXC.
Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga KEFUXIAOHE yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk 客服小何 ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik KEFUXIAOHE Ramalan Harga.

Perihal KEFUXIAOHE

KEFUXIAOHE is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain network. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions, with a focus on enabling secure, fast, and low-cost transfers of value. The asset uses a consensus model that is widely accepted in the cryptocurrency community, ensuring the integrity and security of transactions. KEFUXIAOHE’s supply and issuance model is based on predetermined rules embedded within its blockchain protocol. The asset is typically used in transactions that require quick settlement times and minimal fees, making it a popular choice in various digital ecosystems. Its blockchain also supports the development and execution of smart contracts, adding to its versatility and utility in the crypto space.

Bagaimana untuk membeli & Melabur KEFUXIAOHE dalam Malaysia

Bersedia untuk bermula dengan KEFUXIAOHE? Membeli 客服小何 adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli KEFUXIAOHE. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan KEFUXIAOHE (客服小何) perjalanan Membeli anda.

Langkah 1

Daftar untuk Akaun dan Lengkapkan KYC

Mula-mula, daftar untuk akaun dan lengkapkan KYC di MEXC. Anda boleh berbuat demikian di laman web rasmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nombor telefon atau alamat e-mel anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC atau USDE pada Dompet Anda

USDT, USDC dan USDE memudahkan dagangan di MEXC. Anda boleh membeli USDT, USDC dan USDE melalui pindahan wang melalui bank, dagangan OTC atau P2P.

Langkah 3

Pergi ke Halaman Dagangan Spot

Di laman web MEXC, klik pada Spot di bar atas dan cari token pilihan anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebihan 1.00B token tersedia, anda boleh membeli Bitcoin, Ethereum dan token sohor kini dengan mudah.
Langkah 5

Lengkapkan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau yang setara dalam mata wang tempatan anda. Klik Beli, dan KEFUXIAOHE akan dikreditkan serta-merta ke dompet anda.
Panduan Cara Membeli KEFUXIAOHE (客服小何)

Apa yang boleh anda lakukan dengan KEFUXIAOHE

Memiliki KEFUXIAOHE membolehkan anda membuka lebih banyak pintu dari segi hanya membeli dan memegang. Anda boleh berdagang BTC di ratusan pasaran, memperoleh ganjaran pasif melalui produk pertaruhan dan simpanan fleksibel, atau memanfaatkan alat dagangan profesional untuk mengembangkan aset anda. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, pelabur berpengalaman, MEXC memudahkan untuk memaksimumkan potensi crypto anda. Di bawah ialah empat cara teratas anda boleh memanfaatkan sepenuhnya token Bitcoin anda

Berdagang dengan Yuran Amat Rendah di MEXC

Membeli KEFUXIAOHE (客服小何) di MEXC bermakna lebih nilai untuk wang anda. Sebagai salah satu platform kripto dengan bayaran terendah di pasaran, MEXC membantu anda mengurangkan kos daripada perdagangan pertama anda.

Yuran dagangan Spot:
--
Pembuat
--
Pengambil
Yuran dagangan Niaga Hadapan:
--
Pembuat
--
Pengambil

Semak yuran dagangan kompetitif MEXC

Tambahan pula, anda boleh berdagang token spot terpilih tanpa sebarang bayaran melalui Pesta Tanpa Yuran MEXC.

Apakah itu KEFUXIAOHE (客服小何)

Binance co-founder He Yi often calls herself the Chief Customer Service Officer.

KEFUXIAOHE Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang KEFUXIAOHE, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai KEFUXIAOHE

Berapakah nilai 1 KEFUXIAOHE pada tahun 2030?
Jika KEFUXIAOHE berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga KEFUXIAOHE berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 00:06:05 (UTC+8)

Terokai Lagi tentang KEFUXIAOHE

客服小何 USDT (Perdagangan Niaga Hadapan)

Pergi panjang atau pendek 客服小何 dengan leveraj. Terokai 客服小何 dagangan niaga hadapan USDT di MEXC dan memanfaatkan perubahan pasaran.

Perdagangan KEFUXIAOHE (客服小何) Pasaran di MEXC

Terokai pasaran spot dan niaga hadapan, lihat harga KEFUXIAOHE langsung, volum dan dagangan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24J
Volum 24J
客服小何/USDT
$0.005863
$0.005863
-1.46%
0.00% (USDT)

$0.000000

$0.00000

$0.00000

$0.04092

$0.1086

$0.000006100

$0.0010259

$0.00195

$0.000003672

$0.0000001890

