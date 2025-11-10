KEFUXIAOHE Harga Hari Ini

Harga langsung KEFUXIAOHE (客服小何) hari ini ialah $ 0.005847, dengan 1.44% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa 客服小何 kepada USD penukaran adalah $ 0.005847 setiap 客服小何.

KEFUXIAOHE kini berada pada kedudukan #1365 mengikut permodalan pasaran pada $ 5.85M, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B 客服小何. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, 客服小何 didagangkan antara $ 0.005147 (rendah) dan $ 0.00595 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.08556276703003587, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.000043032462571064.

Dalam prestasi jangka pendek, 客服小何 dipindahkan +2.43% dalam sejam terakhir dan -30.89% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 56.99K.

KEFUXIAOHE (客服小何) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.1365 Modal Pasaran $ 5.85M$ 5.85M $ 5.85M Kelantangan (24J) $ 56.99K$ 56.99K $ 56.99K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 5.85M$ 5.85M $ 5.85M Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Bekalan Maks 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Jumlah Bekalan 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Kadar Peredaran 100.00% Rantaian Blok Awam BSC

Had Pasaran semasa KEFUXIAOHE ialah $ 5.85M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 56.99K. Bekalan edaran 客服小何 ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 5.85M.