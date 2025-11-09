Binance Life Harga Hari Ini

Harga langsung Binance Life (币安人生) hari ini ialah $ 0.17019, dengan 8.76% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa 币安人生 kepada USD penukaran adalah $ 0.17019 setiap 币安人生.

Binance Life kini berada pada kedudukan #230 mengikut permodalan pasaran pada $ 170.19M, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B 币安人生. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, 币安人生 didagangkan antara $ 0.15412 (rendah) dan $ 0.1835 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.5073972133192474, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.000104447116201723.

Dalam prestasi jangka pendek, 币安人生 dipindahkan +0.63% dalam sejam terakhir dan -25.74% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 101.76K.

Binance Life (币安人生) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.230 Modal Pasaran $ 170.19M$ 170.19M $ 170.19M Kelantangan (24J) $ 101.76K$ 101.76K $ 101.76K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 170.19M$ 170.19M $ 170.19M Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Bekalan Maks 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Jumlah Bekalan 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Kadar Peredaran 100.00% Rantaian Blok Awam BSC

Had Pasaran semasa Binance Life ialah $ 170.19M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 101.76K. Bekalan edaran 币安人生 ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 170.19M.