Blue Chip Blitz
Harga Binance Life langsung hari ini ialah 0.17019 USD.币安人生 modal pasaran ialah 170,190,000 USD. Jejaki masa nyata 币安人生 kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Binance Life Logo

Binance LifeHargae(币安人生)

1 币安人生 ke USD Harga Langsung:

$0.17019
+8.76%1D
USD
Binance Life (币安人生) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:52:12 (UTC+8)

Binance Life Harga Hari Ini

Harga langsung Binance Life (币安人生) hari ini ialah $ 0.17019, dengan 8.76% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa 币安人生 kepada USD penukaran adalah $ 0.17019 setiap 币安人生.

Binance Life kini berada pada kedudukan #230 mengikut permodalan pasaran pada $ 170.19M, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B 币安人生. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, 币安人生 didagangkan antara $ 0.15412 (rendah) dan $ 0.1835 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.5073972133192474, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.000104447116201723.

Dalam prestasi jangka pendek, 币安人生 dipindahkan +0.63% dalam sejam terakhir dan -25.74% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 101.76K.

Binance Life (币安人生) Maklumat Pasaran

No.230

$ 170.19M
$ 101.76K
$ 170.19M
1.00B
1,000,000,000
1,000,000,000
100.00%

BSC

Had Pasaran semasa Binance Life ialah $ 170.19M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 101.76K. Bekalan edaran 币安人生 ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 170.19M.

Binance Life Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.15412
24J Rendah
$ 0.1835
24J Tinggi

$ 0.15412
$ 0.1835
$ 0.5073972133192474
$ 0.000104447116201723
+0.63%

+8.76%

-25.74%

-25.74%

Binance Life (币安人生) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Binance Life hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0137078+8.76%
30 Hari$ -0.01513-8.17%
60 Hari$ +0.15019+750.95%
90 Hari$ +0.15019+750.95%
Perubahan Harga Binance Life Hari Ini

Hari ini, 币安人生 mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0137078 (+8.76%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariBinance Life

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.01513 (-8.17%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Binance Life

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, 币安人生 mengalami perubahan sebanyak $ +0.15019 (+750.95%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Binance Life

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.15019 (+750.95%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Binance Life (币安人生)?

Semak Binance Lifehalaman Sejarah Harga sekarang.

Analisis AI untuk Binance Life

Cerapan dipacu AI yang menganalisis Binance Life pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.

Apakah faktor yang mempengaruhi harga Binance Life?

Binance Life prices are influenced by several key factors:

1. Market sentiment and investor confidence
2. Trading volume and liquidity on Binance platform
3. Overall cryptocurrency market trends
4. Regulatory news and policy changes
5. Binance ecosystem developments and partnerships
6. Supply and demand dynamics
7. Technical analysis patterns
8. Global economic conditions
9. Competition from other exchanges
10. Security incidents or platform updates

These factors interact to create price volatility and trading opportunities.

Mengapa orang ingin tahu harga Binance Life hari ini?

People want to know Binance Life price today for several key reasons: making informed trading decisions, timing market entries/exits, portfolio management, and tracking investment performance. Real-time price data helps traders capitalize on volatility, assess profit/loss positions, and execute strategic moves in the fast-moving crypto market.

Ramalan Harga untuk Binance Life

Binance Life (币安人生) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran 币安人生 pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Binance Life (币安人生) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Binance Life berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga Binance Life yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk 币安人生 ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik Binance Life Ramalan Harga.

Perihal Binance Life

BINANCELIFE is a digital asset that operates within the Binance Smart Chain ecosystem. As a token, its primary function is to facilitate transactions and operations within the network, acting as a medium of exchange and a unit of account. BINANCELIFE is designed to be used in a variety of ways, including for payments, governance, and interoperability, among other uses. The asset operates on a consensus model that is widely accepted within the crypto community, and its issuance is determined by the rules set out in its underlying protocol. BINANCELIFE's role in the broader crypto ecosystem is to provide a reliable and efficient means of conducting transactions and executing smart contracts on the Binance Smart Chain.

Bagaimana untuk membeli & Melabur Binance Life dalam Malaysia

Bersedia untuk bermula dengan Binance Life? Membeli 币安人生 adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli Binance Life. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan Binance Life (币安人生) perjalanan Membeli anda.

Langkah 1

Daftar untuk Akaun dan Lengkapkan KYC

Mula-mula, daftar untuk akaun dan lengkapkan KYC di MEXC. Anda boleh berbuat demikian di laman web rasmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nombor telefon atau alamat e-mel anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC atau USDE pada Dompet Anda

USDT, USDC dan USDE memudahkan dagangan di MEXC. Anda boleh membeli USDT, USDC dan USDE melalui pindahan wang melalui bank, dagangan OTC atau P2P.

Langkah 3

Pergi ke Halaman Dagangan Spot

Di laman web MEXC, klik pada Spot di bar atas dan cari token pilihan anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebihan 1.00B token tersedia, anda boleh membeli Bitcoin, Ethereum dan token sohor kini dengan mudah.
Langkah 5

Lengkapkan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau yang setara dalam mata wang tempatan anda. Klik Beli, dan Binance Life akan dikreditkan serta-merta ke dompet anda.
Panduan Cara Membeli Binance Life (币安人生)

Apa yang boleh anda lakukan dengan Binance Life

Memiliki Binance Life membolehkan anda membuka lebih banyak pintu dari segi hanya membeli dan memegang. Anda boleh berdagang BTC di ratusan pasaran, memperoleh ganjaran pasif melalui produk pertaruhan dan simpanan fleksibel, atau memanfaatkan alat dagangan profesional untuk mengembangkan aset anda. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, pelabur berpengalaman, MEXC memudahkan untuk memaksimumkan potensi crypto anda. Di bawah ialah empat cara teratas anda boleh memanfaatkan sepenuhnya token Bitcoin anda

Berdagang dengan Yuran Amat Rendah di MEXC

Membeli Binance Life (币安人生) di MEXC bermakna lebih nilai untuk wang anda. Sebagai salah satu platform kripto dengan bayaran terendah di pasaran, MEXC membantu anda mengurangkan kos daripada perdagangan pertama anda.

Binance Life Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Binance Life, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Binance Life

Berapakah nilai 1 Binance Life pada tahun 2030?
Jika Binance Life berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Binance Life berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:52:12 (UTC+8)

Binance Life (币安人生) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Berita Panas

Mengapa Ramai Orang Masih Kehilangan Wang Dalam Bull Run?

October 6, 2025

Kenaikan Rangkaian Lapisan 2 Bitcoin: Memahami Teknologi yang Mengubah Masa Depan Bitcoin di 2025

October 6, 2025

Altcoin pada 2025: Apabila TOTAL3 Mencapai Tahap Tinggi Baru tetapi Portfolio Anda Tidak Bergerak

October 5, 2025
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

