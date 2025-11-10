Tokenomik Binance Life (币安人生)

Lihat cerapan utama tentang Binance Life (币安人生), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 15:49:47 (UTC+8)
USD

Binance Life (币安人生) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Binance Life (币安人生), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 190.14M
$ 190.14M
Jumlah Bekalan:
$ 1.00B
$ 1.00B
Bekalan Edaran:
$ 1.00B
$ 1.00B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 190.14M
$ 190.14M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.48
$ 0.48
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.000104447116201723
$ 0.000104447116201723
Harga Semasa:
$ 0.19014
$ 0.19014

Binance Life (币安人生) Maklumat

Peneroka Blok:
https://bscscan.com/token/0x924fa68a0FC644485b8df8AbfA0A41C2e7744444

Tokenomik Binance Life (币安人生): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Binance Life (币安人生) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token 币安人生 yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token 币安人生 yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik 币安人生, terokai 币安人生 harga langsung token!

Cara Membeli 币安人生

Berminat untuk menambah Binance Life (币安人生) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli 币安人生, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

Binance Life (币安人生) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga 币安人生 membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

币安人生 Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju 币安人生? Halaman ramalan harga 币安人生 kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

