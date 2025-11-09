BursaDEX+
Harga Binance Car langsung hari ini ialah 0.0001879 USD.币安汽车 modal pasaran ialah -- USD. Jejaki masa nyata 币安汽车 kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai 币安汽车

Maklumat Harga 币安汽车

Apakah 币安汽车

Tokenomik 币安汽车

Ramalan Harga 币安汽车

Sejarah 币安汽车

币安汽车 Panduan Membeli

Penukar Mata Wang 币安汽车-ke-Fiat

币安汽车 Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Binance Car Logo

Binance CarHargae(币安汽车)

1 币安汽车 ke USD Harga Langsung:

$0.0001879
$0.0001879
-4.37%1D
USD
Binance Car (币安汽车) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:37:38 (UTC+8)

Binance Car Harga Hari Ini

Harga langsung Binance Car (币安汽车) hari ini ialah $ 0.0001879, dengan 4.37% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa 币安汽车 kepada USD penukaran adalah $ 0.0001879 setiap 币安汽车.

Binance Car kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- 币安汽车. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, 币安汽车 didagangkan antara $ 0.0001725 (rendah) dan $ 0.0001989 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, 币安汽车 dipindahkan -5.06% dalam sejam terakhir dan -37.41% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 54.90K.

Binance Car (币安汽车) Maklumat Pasaran

--
--

$ 54.90K
$ 54.90K

$ 0.00
$ 0.00

--
--

--
--

BSC

Had Pasaran semasa Binance Car ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 54.90K. Bekalan edaran 币安汽车 ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak --. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah --.

Binance Car Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0001725
$ 0.0001725
24J Rendah
$ 0.0001989
$ 0.0001989
24J Tinggi

$ 0.0001725
$ 0.0001725

$ 0.0001989
$ 0.0001989

--
--

--
--

-5.06%

-4.37%

-37.41%

-37.41%

Binance Car (币安汽车) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Binance Car hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000008586-4.37%
30 Hari$ -0.0005209-73.50%
60 Hari$ -0.0048121-96.25%
90 Hari$ -0.0048121-96.25%
Perubahan Harga Binance Car Hari Ini

Hari ini, 币安汽车 mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.000008586 (-4.37%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariBinance Car

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0005209 (-73.50%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Binance Car

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, 币安汽车 mengalami perubahan sebanyak $ -0.0048121 (-96.25%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Binance Car

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.0048121 (-96.25%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Binance Car (币安汽车)?

Semak Binance Carhalaman Sejarah Harga sekarang.

Analisis AI untuk Binance Car

Cerapan dipacu AI yang menganalisis Binance Car pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.

Apakah faktor yang mempengaruhi harga Binance Car?

Binance Car is not a recognized cryptocurrency or official Binance product. However, if referring to automotive-related crypto tokens, price factors typically include: market sentiment, trading volume, utility and adoption, partnership announcements, regulatory news, Bitcoin correlation, tokenomics, community engagement, and overall crypto market trends.

Mengapa orang ingin tahu harga Binance Car hari ini?

People want to know Binance Car price today for several key reasons: investment decisions, portfolio tracking, profit/loss calculations, market timing for buying/selling, comparing performance against other cryptocurrencies, and staying updated on market trends.

Ramalan Harga untuk Binance Car

Binance Car (币安汽车) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran 币安汽车 pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Binance Car (币安汽车) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Binance Car berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Alat MEXC
Untuk unjuran senario masa nyata dan analisis yang lebih diperibadikan, pengguna boleh menggunakan Alat Ramalan Harga dan Wawasan Pasaran AI MEXC.
Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga Binance Car yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk 币安汽车 ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik Binance Car Ramalan Harga.

Perihal Binance Car

BIANCAR is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain network. It is designed to facilitate secure and efficient transactions across the network, serving as a medium of exchange between participants. BIANCAR's consensus mechanism and supply model are not widely known, hence, cannot be accurately described. The asset's primary use case is to provide a decentralized platform for transactions, reducing reliance on traditional financial intermediaries. It also aims to offer a level of privacy and security in transactions, which is a common characteristic of many cryptocurrencies. BIANCAR's role in the broader crypto ecosystem is to contribute to the ongoing innovation in decentralized finance and digital assets.

Bagaimana untuk membeli & Melabur Binance Car dalam Malaysia

Bersedia untuk bermula dengan Binance Car? Membeli 币安汽车 adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli Binance Car. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan Binance Car (币安汽车) perjalanan Membeli anda.

Langkah 1

Daftar untuk Akaun dan Lengkapkan KYC

Mula-mula, daftar untuk akaun dan lengkapkan KYC di MEXC. Anda boleh berbuat demikian di laman web rasmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nombor telefon atau alamat e-mel anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC atau USDE pada Dompet Anda

USDT, USDC dan USDE memudahkan dagangan di MEXC. Anda boleh membeli USDT, USDC dan USDE melalui pindahan wang melalui bank, dagangan OTC atau P2P.

Langkah 3

Pergi ke Halaman Dagangan Spot

Di laman web MEXC, klik pada Spot di bar atas dan cari token pilihan anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebihan -- token tersedia, anda boleh membeli Bitcoin, Ethereum dan token sohor kini dengan mudah.
Langkah 5

Lengkapkan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau yang setara dalam mata wang tempatan anda. Klik Beli, dan Binance Car akan dikreditkan serta-merta ke dompet anda.
Panduan Cara Membeli Binance Car (币安汽车)

Apa yang boleh anda lakukan dengan Binance Car

Memiliki Binance Car membolehkan anda membuka lebih banyak pintu dari segi hanya membeli dan memegang. Anda boleh berdagang BTC di ratusan pasaran, memperoleh ganjaran pasif melalui produk pertaruhan dan simpanan fleksibel, atau memanfaatkan alat dagangan profesional untuk mengembangkan aset anda. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, pelabur berpengalaman, MEXC memudahkan untuk memaksimumkan potensi crypto anda. Di bawah ialah empat cara teratas anda boleh memanfaatkan sepenuhnya token Bitcoin anda

Berdagang dengan Yuran Amat Rendah di MEXC

Membeli Binance Car (币安汽车) di MEXC bermakna lebih nilai untuk wang anda. Sebagai salah satu platform kripto dengan bayaran terendah di pasaran, MEXC membantu anda mengurangkan kos daripada perdagangan pertama anda.

Yuran dagangan Spot:
--
Pembuat
--
Pengambil
Yuran dagangan Niaga Hadapan:
--
Pembuat
--
Pengambil

Semak yuran dagangan kompetitif MEXC

Tambahan pula, anda boleh berdagang token spot terpilih tanpa sebarang bayaran melalui Pesta Tanpa Yuran MEXC.

Apakah itu Binance Car (币安汽车)

Combining the exchange brand with the “car” concept.

Binance Car Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Binance Car, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Binance Car

Berapakah nilai 1 Binance Car pada tahun 2030?
Jika Binance Car berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Binance Car berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:37:38 (UTC+8)

Binance Car (币安汽车) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Terokai Lagi tentang Binance Car

币安汽车 USDT (Perdagangan Niaga Hadapan)

Pergi panjang atau pendek 币安汽车 dengan leveraj. Terokai 币安汽车 dagangan niaga hadapan USDT di MEXC dan memanfaatkan perubahan pasaran.

Perdagangan Binance Car (币安汽车) Pasaran di MEXC

Terokai pasaran spot dan niaga hadapan, lihat harga Binance Car langsung, volum dan dagangan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24J
Volum 24J
币安汽车/USDT
$0.0001879
$0.0001879
-4.47%
0.00% (USDT)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

