BursaDEX+
Beli KriptoPasaranSpotNiaga hadapan500XPerolehAcara
Lagi
Blue Chip Blitz
Harga Financial Freedom langsung hari ini ialah 0.0003543 USD.財務自由 modal pasaran ialah 0 USD. Jejaki masa nyata 財務自由 kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!Harga Financial Freedom langsung hari ini ialah 0.0003543 USD.財務自由 modal pasaran ialah 0 USD. Jejaki masa nyata 財務自由 kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai 財務自由

Maklumat Harga 財務自由

Apakah 財務自由

Tokenomik 財務自由

Ramalan Harga 財務自由

Sejarah 財務自由

財務自由 Panduan Membeli

Penukar Mata Wang 財務自由-ke-Fiat

財務自由 Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Financial Freedom Logo

Financial FreedomHargae(財務自由)

1 財務自由 ke USD Harga Langsung:

$0.0003543
$0.0003543$0.0003543
+5.82%1D
USD
Financial Freedom (財務自由) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:52:19 (UTC+8)

Financial Freedom Harga Hari Ini

Harga langsung Financial Freedom (財務自由) hari ini ialah $ 0.0003543, dengan 5.82% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa 財務自由 kepada USD penukaran adalah $ 0.0003543 setiap 財務自由.

Financial Freedom kini berada pada kedudukan #4214 mengikut permodalan pasaran pada $ 0.00, dengan bekalan edaran sebanyak 0.00 財務自由. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, 財務自由 didagangkan antara $ 0.0003253 (rendah) dan $ 0.00039 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.05217509232740333, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.000262086858826141.

Dalam prestasi jangka pendek, 財務自由 dipindahkan -4.76% dalam sejam terakhir dan -42.08% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 53.23K.

Financial Freedom (財務自由) Maklumat Pasaran

No.4214

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 53.23K
$ 53.23K$ 53.23K

$ 354.30K
$ 354.30K$ 354.30K

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.00%

BSC

Had Pasaran semasa Financial Freedom ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 53.23K. Bekalan edaran 財務自由 ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 354.30K.

Financial Freedom Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0003253
$ 0.0003253$ 0.0003253
24J Rendah
$ 0.00039
$ 0.00039$ 0.00039
24J Tinggi

$ 0.0003253
$ 0.0003253$ 0.0003253

$ 0.00039
$ 0.00039$ 0.00039

$ 0.05217509232740333
$ 0.05217509232740333$ 0.05217509232740333

$ 0.000262086858826141
$ 0.000262086858826141$ 0.000262086858826141

-4.76%

+5.82%

-42.08%

-42.08%

Financial Freedom (財務自由) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Financial Freedom hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000019486+5.82%
30 Hari$ -0.0032857-90.27%
60 Hari$ -0.0196457-98.23%
90 Hari$ -0.0196457-98.23%
Perubahan Harga Financial Freedom Hari Ini

Hari ini, 財務自由 mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.000019486 (+5.82%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariFinancial Freedom

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0032857 (-90.27%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Financial Freedom

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, 財務自由 mengalami perubahan sebanyak $ -0.0196457 (-98.23%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Financial Freedom

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.0196457 (-98.23%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Financial Freedom (財務自由)?

Semak Financial Freedomhalaman Sejarah Harga sekarang.

Analisis AI untuk Financial Freedom

Cerapan dipacu AI yang menganalisis Financial Freedom pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.

Apakah faktor yang mempengaruhi harga Financial Freedom?

Several key factors influence cryptocurrency prices affecting financial freedom:

1. Market demand and supply dynamics
2. Regulatory news and government policies
3. Institutional adoption and investment
4. Technology developments and upgrades
5. Media coverage and public sentiment
6. Economic conditions and inflation
7. Trading volume and liquidity
8. Whale movements and large transactions

Mengapa orang ingin tahu harga Financial Freedom hari ini?

People want to know Financial Freedom price today because cryptocurrency prices are highly volatile and change rapidly. Real-time pricing helps investors make informed trading decisions, assess portfolio value, determine optimal buy/sell timing, and manage risk effectively in the dynamic crypto market.

Ramalan Harga untuk Financial Freedom

Financial Freedom (財務自由) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran 財務自由 pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Financial Freedom (財務自由) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Financial Freedom berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Alat MEXC
Untuk unjuran senario masa nyata dan analisis yang lebih diperibadikan, pengguna boleh menggunakan Alat Ramalan Harga dan Wawasan Pasaran AI MEXC.
Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga Financial Freedom yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk 財務自由 ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik Financial Freedom Ramalan Harga.

Perihal Financial Freedom

CAIWUZIYOU is a digital asset that operates on a blockchain platform. It is designed to facilitate transactions and smart contracts in a decentralized manner, providing a secure and efficient method for transferring value. The asset employs a proof-of-stake consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency and scalability. CAIWUZIYOU's issuance model is based on a fixed supply, which is intended to maintain its value over time. The asset is typically used in a variety of financial applications within the blockchain ecosystem, including decentralized finance (DeFi) and peer-to-peer transactions.

Bagaimana untuk membeli & Melabur Financial Freedom dalam Malaysia

Bersedia untuk bermula dengan Financial Freedom? Membeli 財務自由 adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli Financial Freedom. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan Financial Freedom (財務自由) perjalanan Membeli anda.

Langkah 1

Daftar untuk Akaun dan Lengkapkan KYC

Mula-mula, daftar untuk akaun dan lengkapkan KYC di MEXC. Anda boleh berbuat demikian di laman web rasmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nombor telefon atau alamat e-mel anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC atau USDE pada Dompet Anda

USDT, USDC dan USDE memudahkan dagangan di MEXC. Anda boleh membeli USDT, USDC dan USDE melalui pindahan wang melalui bank, dagangan OTC atau P2P.

Langkah 3

Pergi ke Halaman Dagangan Spot

Di laman web MEXC, klik pada Spot di bar atas dan cari token pilihan anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebihan 0.00 token tersedia, anda boleh membeli Bitcoin, Ethereum dan token sohor kini dengan mudah.
Langkah 5

Lengkapkan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau yang setara dalam mata wang tempatan anda. Klik Beli, dan Financial Freedom akan dikreditkan serta-merta ke dompet anda.
Panduan Cara Membeli Financial Freedom (財務自由)

Apa yang boleh anda lakukan dengan Financial Freedom

Memiliki Financial Freedom membolehkan anda membuka lebih banyak pintu dari segi hanya membeli dan memegang. Anda boleh berdagang BTC di ratusan pasaran, memperoleh ganjaran pasif melalui produk pertaruhan dan simpanan fleksibel, atau memanfaatkan alat dagangan profesional untuk mengembangkan aset anda. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, pelabur berpengalaman, MEXC memudahkan untuk memaksimumkan potensi crypto anda. Di bawah ialah empat cara teratas anda boleh memanfaatkan sepenuhnya token Bitcoin anda

Berdagang dengan Yuran Amat Rendah di MEXC

Membeli Financial Freedom (財務自由) di MEXC bermakna lebih nilai untuk wang anda. Sebagai salah satu platform kripto dengan bayaran terendah di pasaran, MEXC membantu anda mengurangkan kos daripada perdagangan pertama anda.

Yuran dagangan Spot:
--
Pembuat
--
Pengambil
Yuran dagangan Niaga Hadapan:
--
Pembuat
--
Pengambil

Semak yuran dagangan kompetitif MEXC

Tambahan pula, anda boleh berdagang token spot terpilih tanpa sebarang bayaran melalui Pesta Tanpa Yuran MEXC.

Apakah itu Financial Freedom (財務自由)

Financial Freedom

Financial Freedom Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Financial Freedom, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Financial Freedom

Berapakah nilai 1 Financial Freedom pada tahun 2030?
Jika Financial Freedom berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Financial Freedom berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:52:19 (UTC+8)

Financial Freedom (財務自由) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Berita Panas

Mengapa Ramai Orang Masih Kehilangan Wang Dalam Bull Run?

October 6, 2025

Kenaikan Rangkaian Lapisan 2 Bitcoin: Memahami Teknologi yang Mengubah Masa Depan Bitcoin di 2025

October 6, 2025

Altcoin pada 2025: Apabila TOTAL3 Mencapai Tahap Tinggi Baru tetapi Portfolio Anda Tidak Bergerak

October 5, 2025
Lihat Lagi

Terokai Lagi tentang Financial Freedom

財務自由 USDT (Perdagangan Niaga Hadapan)

Pergi panjang atau pendek 財務自由 dengan leveraj. Terokai 財務自由 dagangan niaga hadapan USDT di MEXC dan memanfaatkan perubahan pasaran.

Perdagangan Financial Freedom (財務自由) Pasaran di MEXC

Terokai pasaran spot dan niaga hadapan, lihat harga Financial Freedom langsung, volum dan dagangan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24J
Volum 24J
財務自由/USDT
$0.0003543
$0.0003543$0.0003543
+5.72%
0.00% (USDT)

Lebih Banyak Matawang Kripto untuk Dijelajahi

Mata wang kripto teratas dengan data pasaran tersedia di MEXC

PANAS

Mata wang kripto yang menjadi trend masa kini yang mendapat perhatian pasaran yang ketara

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Baru Ditambah

Terakhir disenaraikan mata wang kripto yang tersedia untuk perdagangan

FREEZONE

FREEZONE

FREEZONE

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

IRIS Chain

IRIS Chain

IRC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Janction

Janction

JCT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.04171
$0.04171$0.04171

+108.55%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.1048
$0.1048$0.1048

+10.31%

Pemegang Untung Tertinggi Terbanyak

Pam kripto teratas hari ini

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00006472
$0.00006472$0.00006472

+228.52%

FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0000352
$0.0000352$0.0000352

+134.66%

Cypher

Cypher

CYPR

$0.12839
$0.12839$0.12839

+81.85%

Swarm Network

Swarm Network

TRUTH

$0.03870
$0.03870$0.03870

+65.31%

aPriori

aPriori

APR

$0.3928
$0.3928$0.3928

+55.13%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator 財務自由-ke-USD

Jumlah

財務自由
財務自由
USD
USD

1 財務自由 = 0.0003543 USD