0 Knowledge Network Harga (0KN)

0 Knowledge Network (0KN) Carta Harga Langsung
0 Knowledge Network (0KN) Maklumat Harga (USD)

0 Knowledge Network (0KN) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, 0KN didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi 0KN sepanjang masa ialah $ 0.00319787, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, 0KN telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +0.06% dalam 24 jam dan -2.26% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

0 Knowledge Network (0KN) Maklumat Pasaran

Had Pasaran semasa 0 Knowledge Network ialah $ 60.22K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran 0KN ialah 7.99B, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 75.38K.

0 Knowledge Network (0KN) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga 0 Knowledge Network kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga 0 Knowledge Network kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga 0 Knowledge Network kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga 0 Knowledge Network kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+0.06%
30 Hari$ 0+6.23%
60 Hari$ 0+26.89%
90 Hari$ 0--

Apakah itu 0 Knowledge Network (0KN)

What Is 0 Knowledge Network (0KN)? 0KN is a next generation decentralized and incentivized metadata-private mixnet-based anonymous broadcast network with cryptographic security guarantees. 0KN is a decentralized privacy network infrastructure that is designed to preserve user anonymity in the face of an adversary monitoring the entire network and while assuming a fraction of all network servers are malicious. It leverages the next generation state-of-the-art mixnet based metadata-private anonymous broadcast Trellis. Where can I get more information about 0KN? https://000z.gitbook.io/0/ https://0101010011.xyz/0KN-Litepaper.pdf https://www.youtube.com/watch?v=DJGhcqlip3M&ab_channel=0KnowledgeNetwork What's the total supply of 0KN tokens? 10 Billions How much did 0KN raise in presales? Private Sale - 25 ETH Presale - 103 ETH Where Can I Buy 0 Knowledge Network (0KN)? 0KN is available for trading on Uniswap - https://app.uniswap.org/#/swap?outputCurrency=0x4594cffbfc09bc5e7ecf1c2e1c1e24f0f7d29036&use=V2&chain=undefined

0 Knowledge Network (0KN) Sumber

0 Knowledge Network Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai 0 Knowledge Network (0KN) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset 0 Knowledge Network (0KN) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk 0 Knowledge Network.

Semak 0 Knowledge Network ramalan harga sekarang!

0KN kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik 0 Knowledge Network (0KN)

Memahami tokenomik 0 Knowledge Network (0KN) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token 0KN dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai 0 Knowledge Network (0KN)

Berapakah nilai 0 Knowledge Network (0KN) hari ini?
Harga langsung 0KN dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa 0KN ke USD?
Harga semasa 0KN ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran 0 Knowledge Network?
Had pasaran untuk 0KN ialah $ 60.22K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran 0KN?
Bekalan edaran 0KN ialah 7.99B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) 0KN?
0KN mencapai harga ATH sebanyak 0.00319787 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa 0KN?
0KN melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan 0KN?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk 0KNialah -- USD.
Adakah 0KN akan naik lebih tinggi tahun ini?
0KN mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak 0KNramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.