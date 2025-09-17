0 Knowledge Network (0KN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00319787$ 0.00319787 $ 0.00319787 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +0.06% Perubahan Harga (7D) -2.26% Perubahan Harga (7D) -2.26%

0 Knowledge Network (0KN) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, 0KN didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi 0KN sepanjang masa ialah $ 0.00319787, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, 0KN telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +0.06% dalam 24 jam dan -2.26% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

0 Knowledge Network (0KN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 60.22K$ 60.22K $ 60.22K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 75.38K$ 75.38K $ 75.38K Bekalan Peredaran 7.99B 7.99B 7.99B Jumlah Bekalan 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Had Pasaran semasa 0 Knowledge Network ialah $ 60.22K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran 0KN ialah 7.99B, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 75.38K.