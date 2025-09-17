Apakah itu 00 Token (00)

P00LS is the leading community-first platform for creator cryptocurrencies. Traditional spheres of influence — from Hollywood to Wall Street and Silicon Valley — are converging more now than ever before, forming a new marketplace with creators, brands and their audiences at the center. A cultural revolution is underway, and it’s being led by the world’s creative class. To help build their ecosystems in this new world, P00LS empowers creators and brands to launch their own social tokens and distribute them to their communities. These tokens become the currencies for their respective ecosystems, providing audiences and consumers with exclusive access and more meaningful connections to their favorite brands and creators. With P00LS — the premier tool for accessing creator value — money is no longer the only currency. What is 00? The $00 token is the heart of the zerozero marketplace, powering all of your favorite creator coins. All creator tokens can be purchased and sold on the zerozero marketplace against $00. The $00 token is the master key to all creators and brands on P00LS. $00 isn’t just an entry ticket, but a stake in the ecosystem of all creator coins. The $00 community will have a role in shaping how brand and creator ecosystems develop and grow. The $00 token is a governance token, giving any holder voting rights within the zerozero marketplace, as well as access to the treasury of creator coins. Think of $00 as the center of mass for the creator coin galaxy. Use it to enter the solar system of every brand and creator on P00LS. The $00 token is an ERC-20 token minted on the Ethereum blockchain that works as a governance and access token for the zerozero DAO and its ecosystem.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai 00 Token (00) Berapakah nilai 00 Token (00) hari ini? Harga langsung 00 dalam USD ialah 0.0150761 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa 00 ke USD? $ 0.0150761 . Lihat Harga semasa 00 ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran 00 Token? Had pasaran untuk 00 ialah $ 3.49M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran 00? Bekalan edaran 00 ialah 232.69M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) 00? 00 mencapai harga ATH sebanyak 0.980104 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa 00? 00 melihat harga ATL sebanyak 0.01345064 USD . Berapakah jumlah dagangan 00? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk 00ialah -- USD . Adakah 00 akan naik lebih tinggi tahun ini? 00 mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak 00ramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

